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 Главная / Новости медицины и фармации

30.11.2017 13:21

Sanofi придется ограничить применение первой в мире вакцины против лихорадки денге

Компания Sanofi потеряет около 100 млн долларов из-за необходимости перерегистрации первой в мире вакцины против лихорадки денге и сужения показаний к ее применению, информирует Reuters.

Проведенный анализ данных показал, что применение иммунобиологического препарата Денгваксия среди ранее не контактировавших с вирусом лихорадки денге людей может позже привести к развитию у них более серьезной формы инфекции. Ученые выяснили, что введении вакцины ранее не инфицированным людям препарат действует схоже с естественным вирусом, но симптоматика не развивается. В дальнейшем, при контакте человека с лихорадкой денге, иммунная система реагирует на вирус как на тяжелое вторичное заражения. В связи с этим Sanofi направила в регуляторные органы ряда стран письмо о необходимости внесения изменений в регистрационное досье препарата.

Компания потратила на разработку препарата 20 лет и более 1,5 млрд евро. По прогнозам рыночных экспертов, к 2020 году ежегодные продажи Денгваксии должны были достигнуть 1,4 млрд долларов, однако за прошлый год было продано вакцины только на 55 млн евро. Согласно скорректированным ожиданиям, к 2022 году продажи вакцины составят только 360 млн евро.

Согласно результатам исследований, созданная Sanofi вакцина позволяет предотвратить 8 из 10 случаев госпитализации в связи с инфицированием лихорадкой денге, а также на 93% снизить количество тяжелых случаев заболевания.

Ключевые слова: Sanofi, лихорадка денге

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