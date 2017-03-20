GSK приступает к клиническим испытаниям препарата для долгосрочной профилактики ВИЧ

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Главная / Новости медицины и фармации
30.11.2017 11:29
GSK приступает к клиническим испытаниям препарата для долгосрочной профилактики ВИЧКомпания ViiV Healthcare (входит в GlaxoSmithKline) объявила о наборе 3,2 тыс. участников клинических исследований первого средства для долгосрочной профилактики ВИЧ-инфекции. Испытания пройдут в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, среди женщин в возрасте 18-45 лет, пишет Reuters.
В рамках исследования будет оцениваться защитное действие каботегравира (cabotegravir) при условии его введения каждые два месяца. Ранее ViiV Healthcare запустила испытания среди мужчин и трансгендеров, практикующих секс с мужчинами.
Доклинические исследования на обезьянах продемонстрировали перспективность применения каботегравира (также известен как GSK744). В рамках эксперимента ученые каждую неделю восьми макакам делали две инъекции GSK744, после чего вводили приматам вирус иммунодефицита обезьян (ВИО) в прямую кишку. Исследователи констатировали, что после восьми повторов опыта ни одно животное не было инфицировано, тогда как особи из контрольной группы в скором времени заразились ВИО.
Каботегравир является ингибитором вирусной интегразы – фермента, управляющего функцией внедрения генетического материала вируса в геном хозяина. Препарат структурно близок к антиретровирусному средству долутегравиру.
Полноценная вакцина от ВИЧ все еще остается недостижимой целью, но уже существуют некоторые наработки в области медикаментозной защиты от заражения вирусом иммунодефицита. Так, в 2012 году FDA зарегистрировала первый пероральный препарат для предконтактной профилактики ВИЧ. Несмотря на доказанную эффективность ЛС, у метода есть огромный минус – таблетки необходимо принимать ежедневно, в противном случае уровень защиты от вируса резко снижается.
Ключевые слова: ViiV Healthcare, GlaxoSmithKline, ВИЧ, профилактика