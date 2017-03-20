Поспешное внедрение маркировки может негативно воздействовать на оптовый сегмент фармрынка

Формальный старт процедуры внедрения системы маркировки ЛП в нашей стране, можно без преувеличения записать в число ключевых событий уходящего года. Начало работы системы для всех участников рынка имеет, как вполне определённые выгоды, так и не вполне очевидные риски. Профиты в основном связаны с расширением спектра возможностей компаний-производителей по контролю над состоянием системы товародвижения. Риски, на наш взгляд, в основном связаны с желанием регуляторов осуществить внедрение системы в очень сжатые сроки, что может породить целый комплекс проблем в т.ч. для представителей оптового сегмента российского фармрынка.



Понятно, что в идеале система должна убрать с оптового рынка недобросовестных дистрибьюторов, которые перепродают в т.ч. ранее похищенные ЛП или «сливают» товар, отгруженный производителями под маркетинговые акции в другие регионы. Здесь, наверное, у участников рынка никаких сожалений возникнуть не должно. Но есть вполне осязаемая опасность, что внедрение системы маркировки ударит и по вполне себе честно-работающим небольшим региональным компаниям, которые в установленные сроки попросту не смогут позволить себе закупку оборудования, модернизацию ПО и обучение персонала.



В зоне риска могут оказаться и импортёры ЛП, такую вероятность нельзя исключать, в том случае, если таможенная служба станет участником системы маркировки. Проблемы могут возникнуть на стадии подключения к системе конкретных таможенных постов. В настоящее время поставки ЛП и АФИ оформляются на более чем 100 постах, в сжатые сроки даже чисто технически очень сложно синхронно включить их в работу системы.

Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1-3 кв. 2017 г.