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Поспешное внедрение маркировки может негативно воздействовать на оптовый сегмент фармрынка
Формальный старт процедуры внедрения системы маркировки ЛП в нашей стране, можно без преувеличения записать в число ключевых событий уходящего года. Начало работы системы для всех участников рынка имеет, как вполне определённые выгоды, так и не вполне очевидные риски. Профиты в основном связаны с расширением спектра возможностей компаний-производителей по контролю над состоянием системы товародвижения. Риски, на наш взгляд, в основном связаны с желанием регуляторов осуществить внедрение системы в очень сжатые сроки, что может породить целый комплекс проблем в т.ч. для представителей оптового сегмента российского фармрынка.
Понятно, что в идеале система должна убрать с оптового рынка недобросовестных дистрибьюторов, которые перепродают в т.ч. ранее похищенные ЛП или «сливают» товар, отгруженный производителями под маркетинговые акции в другие регионы. Здесь, наверное, у участников рынка никаких сожалений возникнуть не должно. Но есть вполне осязаемая опасность, что внедрение системы маркировки ударит и по вполне себе честно-работающим небольшим региональным компаниям, которые в установленные сроки попросту не смогут позволить себе закупку оборудования, модернизацию ПО и обучение персонала.
В зоне риска могут оказаться и импортёры ЛП, такую вероятность нельзя исключать, в том случае, если таможенная служба станет участником системы маркировки. Проблемы могут возникнуть на стадии подключения к системе конкретных таможенных постов. В настоящее время поставки ЛП и АФИ оформляются на более чем 100 постах, в сжатые сроки даже чисто технически очень сложно синхронно включить их в работу системы.
Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1-3 кв. 2017 г.
|
Рейтинг
|
Дистрибьютор
|
Центральный офис
|
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
|
1-3 кв. 2017
|
1-3 кв. 2016
|
1
|
Протек*
|
Москва
|
17,84
|
18,33
|
2
|
Катрен
|
Новосибирск
|
16,70
|
18,43
|
3
|
Пульс
|
Химки
|
13,48
|
12,16
|
4
|
СИА Интернейшнл*
|
Москва
|
6,99
|
4,79
|
5
|
Р-Фарм
|
Москва
|
4,85
|
4,02
|
6
|
Фармкомплект
|
Н.Новгород
|
3,75
|
3,27
|
7
|
БСС
|
С.-Петербург
|
3,18
|
3,76
|
8
|
ФК Гранд Капитал
|
Москва
|
2,65
|
0,64
|
9
|
Биотэк*
|
Москва
|
2,57
|
1,15
|
10
|
Медэкспорт*
|
Омск
|
1,65
|
0,83
|
11
|
ПрофитМед
|
Москва
|
1,60
|
1,65
|
12
|
Евросервис
|
Москва
|
1,36
|
1,63
|
13
|
Годовалов*
|
Пермь
|
1,16
|
1,79
|
14
|
Авеста Фармацевтика
|
Москва
|
1,13
|
0,37
|
15
|
Здравсервис
|
Тула
|
1,01
|
0,84
|
*экспертная оценка
|
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
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