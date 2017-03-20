Компания «Форт» инвестирует в производство вакцин 2,2 млрд рублей

30.11.2017 10:40
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
30.11.2017 10:40
Компания «Форт» инвестирует в производство вакцин 2,2 млрд рублейРязанский производитель вакцин «Форт» (входит в Marathon Pharma) планирует вложить 2,2 млрд рублей в расширение номенклатуры выпускаемой иммунобиологической продукции, в частности, на запуск производства вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и ротавирусной инфекции. Это позволит компании стать единственным локальным производителем подобных препаратов полного цикла, говорится в официальном сообщении.
Руководство компании подписало с правительством Рязанской области соглашение о продлении до 2022 года срока предоставления государственной поддержки предприятию. Предыдущее инвестиционное соглашение было заключено в 2011 году. Первоначально в проект создания производства планировалось направить 3,5 млрд рублей.
«В ближайшем будущем мы планируем расширить продуктовый портфель, внедрить новые, уникальные технологии на базе нашего комплекса. Соглашения с областью - показатель успешного развития и высокого инвестиционного потенциала компании, мы признательны за доверие и желание работать и дальше вместе на благо российских пациентов», – подчеркнул президент компании Антон Катлинский.
Ключевые слова: ФОРТ, вакцина, импортозамещение