Утверждена стратегия развития производства реабилитационной продукции

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Главная / Новости медицины и фармации
29.11.2017 17:49
Утверждена стратегия развития производства реабилитационной продукцииПравительство РФ утвердило Стратегию развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года и комплекс мер по формированию современной отрасли промышленной продукции реабилитационной направленности в 2017 - 2019 годах.
Цель стратегии – создание в России современной реабилитационной индустрии, производящей высококачественную продукцию, необходимую для восстановления или компенсации нарушений здоровья, а также для обеспечения автономности, повышения качества жизни, социальной и других видов активности маломобильных категорий граждан. Особое внимание отводится организации выпуска реабилитационных изделий для детей-инвалидов и молодежи с инвалидностью.
Комплекс действий по реализации первого этапа стратегии в 2017–2019 годах предусматривает повышение качества производимой продукции, развитие нормативно-правового регулирования и стандартизации, развитие производства, научно-технической деятельности, инноваций, кадрового потенциала реабилитационной индустрии, спроса и экспорта, информационной поддержки.
На втором этапе, в 2020 - 2025 годы, должна быть осуществлена модернизация технологической базы отрасли. К 2025 году объем российского рынка товаров реабилитационной направленности, по имеющимся оценкам, составит около 48 млрд рублей. Предполагается, что к 2025 году доля отечественных изделий на внутреннем рынке возрастет до 52 %; индекс промышленного производства продукции реабилитационной направленности по сравнению с 2016 годом вырастет на 92 % (в 1,9 раза); ежегодный рост числа отечественных патентных заявок на изобретения в сфере отрасли, поданных в России и за рубежом составит в среднем на 16,1 % и к 2025 году достигнет 108 штук в год.
Ключевые слова: реабилитационная индустрия, Минпромторг