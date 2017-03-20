Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

29.11.2017 17:49

Утверждена стратегия развития производства реабилитационной продукции

Правительство РФ утвердило Стратегию развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года и комплекс мер по формированию современной отрасли промышленной продукции реабилитационной направленности в 2017 - 2019 годах.

Цель стратегии – создание в России современной реабилитационной индустрии, производящей высококачественную продукцию, необходимую для восстановления или компенсации нарушений здоровья, а также для обеспечения автономности, повышения качества жизни, социальной и других видов активности маломобильных категорий граждан. Особое внимание отводится организации выпуска реабилитационных изделий для детей-инвалидов и молодежи с инвалидностью.

Комплекс действий по реализации первого этапа стратегии в 2017–2019 годах предусматривает повышение качества производимой продукции, развитие нормативно-правового регулирования и стандартизации, развитие производства, научно-технической деятельности, инноваций, кадрового потенциала реабилитационной индустрии, спроса и экспорта, информационной поддержки.

На втором этапе, в 2020 - 2025 годы, должна быть осуществлена модернизация технологической базы отрасли. К 2025 году объем российского рынка товаров реабилитационной направленности, по имеющимся оценкам, составит около 48 млрд рублей. Предполагается, что к 2025 году доля отечественных изделий на внутреннем рынке возрастет до 52 %; индекс промышленного производства продукции реабилитационной направленности по сравнению с 2016 годом вырастет на 92 % (в 1,9 раза); ежегодный рост числа отечественных патентных заявок на изобретения в сфере отрасли, поданных в России и за рубежом составит в среднем на 16,1 % и к 2025 году достигнет 108 штук в год.

Ключевые слова: реабилитационная индустрия, Минпромторг

Последние новости

 
Утверждена стратегия развития производства реабилитационной продукции

Утверждена стратегия развития производства реабилитационной продукции

Предполагается, что к 2025 году доля отечественных изделий на внутреннем рынке возрастет до 52%, а количество российских патентов в России и за рубежом вырастет на 16,1%.
29.11.2017
Подробнее
Мосгордума приняла бюджет московского ФОМС на 2018-2020 годы

Мосгордума приняла бюджет московского ФОМС на 2018-2020 годы

В следующем году бюджет московского ФОМС составит 258,514 млрд рублей, в 2019 г. - 267,172 млрд, в 2020 году - 275,766 млрд. В соответствии с документом увеличится на 750 млн объем межбюджетного транс...
29.11.2017
Подробнее
Ученые подсчитали длительность первичной консультации врача в разных странах

Ученые подсчитали длительность первичной консультации врача в разных странах

Продолжительность приема врачами первичного звена в 67 странах составляет от 48 секунд в Бангладеш до 22,5 минуты в Швеции. В 18 странах, в которых проживает половина населения планеты, консультация д...
29.11.2017
Подробнее

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3


Подписка

ONLINE

Реклама


Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks