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 Главная / Новости медицины и фармации

29.11.2017 17:24

Мосгордума приняла бюджет московского ФОМС на 2018-2020 годы

Депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» в окончательной редакции, информирует ТАСС.

В следующем году бюджет московского ФОМС составит 258,514 млрд рублей, в 2019 г. - 267,172 млрд рублей, в 2020 году - 275,766 млрд рублей. Объем субвенций из федерального фонда ОМС в 2017 году составил 172,5 млрд руб., в 2018 г. он запланирован в размере 206 млрд рублей.

В соответствии с документом увеличится на 750 млн рублей объем межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы на реализацию базовой программы ОМС и на 650 млн рублей вырастет трансферт по сравнению с 2017 годом на оказание медицинской помощи неидентифицированным и незастрахованным по ОМС - сумма трансферта составит 5,7 млрд рублей по неидентифицированным и 22,4 млрд рублей по дополнительному обеспечению программы ОМС.

В объеме 20 млрд рублей предполагаются доходы и расходы на оказание медицинской помощи гражданам, застрахованными на других территориях. Также предусмотрен межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы в объеме 2,9 млрд рублей на оказание медпомощи, которая в базовую программу ОМС не входит - высокотехнологичная медпомощь онкобольным.

Ключевые слова: ФОМС, Москва

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