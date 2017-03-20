Ученые подсчитали длительность первичной консультации врача в разных странах

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Главная / Новости медицины и фармации
29.11.2017 17:07
Ученые подсчитали длительность первичной консультации врача в разных странахПродолжительность приема врачами первичного звена в 67 странах мира составляет от 48 секунд в Бангладеш до 22,5 минуты в Швеции. В среднем, половина населения планеты не может рассчитывать больше, чем на 5 минут внимания врача. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в BMJ, пишет Reuters.
Исследователи изучили 178 работ, посвященных продолжительности врачебных осмотров и составленных в 67 странах. Оказалось, что в 18 странах, в которых проживает около половины населения планеты, прием специалистом первичного звена длится менее 5 минут. Еще в 25 странах продолжительность врачебного осмотра составляет до 10 минут.
Авторы отметили, что в развитых странах время консультации постепенно растет. Так, в США длительность приема у врача ежегодно возрастала на 12 секунд и теперь равняется 20 минутам. При этом в странах с низким и средним уровнем дохода продолжительность консультации наоборот сокращается, что связано с ростом числа пациентов. В Китае, например, врач уделяет пациенту в среднем 2 минуты.
По мнению ученых, маленькая продолжительность осмотра врачом снижает качество медицинской помощи и повышает риск выгорания медицинских работников. Что касается удовлетворенности пациента, то она не так сильно зависит от длительности консультации. «Даже если на пациента будет отводиться 30-40 минут врачебного времени, нет гарантий, что пациент останется доволен», - заявил один из авторов исследования д-р Ирвинг.
Ключевые слова: поликлиника, время приема у врача