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 Главная / Новости медицины и фармации

29.11.2017 15:05

Скворцова: объемы оказания ВМП приблизились к потребностям страны

Объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи за последние пять лет выросли в России в три раза и приближаются к потребности страны. Об этом глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила на открытии Всероссийского конгресса пациентов, информирует ТАСС.

«Объемы ВМП наращены за последние пять лет в три раза. А число организаций, которые оказывают высокотехнологическую помощь, выросло в 3,7 раза. Ясно совершенно, что доступность существенно увеличилась», - сказала министр, уточнив, что в прошлом году 960 тыс. пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь.

«По нашим данным, в этом году эта цифра будет больше. Примерная потребность нашей страны 1,2 млн в год. То есть, мы приближается к реальным потребностям населения», - добавила Скворцова.

Ключевые слова: высокотехнологичная медицинская помощь, ВМП, Вероника Скворцова

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