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 Главная / Новости медицины и фармации

29.11.2017 13:32

В России упал спрос на неопиоидные анальгетики и антипиретики

С 2015 года объем продаж неопиоидных анальгетиков и антипиретиков в натуральном выражении заметно упал, однако в ценах конечного потребления данный показатель продолжает расти, свидетельствуют данные розничного аудита IQVIA.

По итогам 9 месяцев 2017 года, объем рынка лекарственных препаратов этой группы достиг 22,3 млрд рублей в ценах конечного потребления или 326,1 тыс. упаковок. При этом совокупный среднегодовой темп роста продаж (CAGR) за указанный период по сравнению с 9 месяцами 2015 г. составил 4% в стоимостном выражении. В натуральном выражении спрос снизился на 4%.

Данную тенденцию аналитики Remedium связывают с увеличением средней розничной цены за упаковку, которая за рассмотренный период выросла с 58 рублей до 68 рублей.

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Ключевые слова: аналитика Remedium

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