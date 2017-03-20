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 Главная / Новости медицины и фармации

29.11.2017 12:32

Великобритания первой разрешила безрецептурный отпуск Виагры

Регуляторные органы Великобритании стали первыми в мире, разрешившими безрецептурный отпуск силденафила (торговое наименование Виагра). Компания Pfizer намерена начать поставки безрецептурной версии лекарственного препарата весной 2018 года, сообщает Reuters.

Известно, что новая версия ЛС, зарегистрированная под маркой Виагра Коннект, будет поставляться только в аптечные учреждения. Рецептурная форма препарата также останется на рынке Великобритании.

Силденафил является одним из наиболее успешных рецептурных лекарственных средств с момента запуска в 1998 году. В 2012 году были отмечены пиковые продажи препарата – 2 млрд долларов, однако затем зафиксировано снижение этого показателя из-за появления в продаже воспроизведенных аналогов ЛС.

Ключевые слова: Pfizer, Великобритания, силденафил

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Великобритания первой разрешила безрецептурный отпуск Виагры

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