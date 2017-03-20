Перечень биомишеней для разработки аналогов инновационных лекарств может быть увеличен

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Главная / Новости медицины и фармации
29.11.2017 11:26
Перечень биомишеней для разработки аналогов инновационных лекарств может быть увеличенМинпромторг и Минздрав подготовили законопроект о расширении перечня биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов. Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативных актов, количество биомешенией может вырасти с 96 до 118-ти.
В пояснительной записке говорится, что расширение перечня позволит российским компаниям увеличить список разрабатываемых инновационных лекарственных средств, планируемых к производству, а также производить лекарственные средства в более доступных лекарственных формах.
Летом 2016 года ведомства утвердили первый перечень биомишеней. Этот список служит ориентиром для организаций, занимающихся исследованием новых лекарственных препаратов, которые претендуют на получение компенсации затрат на разработку в рамках механизма субсидий, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1503 в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы.
Ключевые слова: биомишени, Минздрав, Минпромторг, законопроект