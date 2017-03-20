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Главная / Новости медицины и фармации
29.11.2017 10:43
Sun Pharma расширит производство на мощностях «Биосинтеза»«Биосинтез» подписал договор на строительство нового производственного участка для выпуска твердых лекарственных форм. Строительство планируется закончить во втором квартале 2018 года, финансирование осуществляется за счет собственных средств, сообщили в компании.
Мощность нового участка составит около 1,7 млрд таблеток в год. В компании подчеркнули, что расширение производства является продолжением интеграции ПАО «Биосинтез» в глобальный бизнес Sun Pharma. В конце 2016 года состоялась сделка по приобретению Sun Pharma акций «Биосинтеза».
«После завершения строительства предприятие сможет существенно увеличить свои производственные мощности по производству таблеток и удовлетворять потребности населения РФ в эффективных лекарственных средствах последних разработок, в том числе списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов», - рассказали в «Биосинтезе».
Сегодня портфель предприятия насчитывает более 180 наименований лекарственных средств, более 70% которых представители данного списка. Среди них препараты различных фармакотерапевтических групп – антибактериальные, пищеварительные, желчегонные, спазмолитические средства и НПВП, метаболические, противогрибковые и противомикробные средства и др.
Ключевые слова: Биосинтез, Sun Pharma
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