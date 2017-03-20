«АстраЗенека» и «МИФИ» объявили о партнерстве

Сегодня международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека» и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписали Меморандум о намерениях сотрудничать в области научно-исследовательской и образовательной деятельности. Подписание состоялось в рамках XXII Семинара-конференции «Проект 5 -100» – уникальной площадки для взаимодействия по вопросам повышения конкурентоспособности вузов, изучения лучших практик и обмена опытом представителей профессионального сообщества.



Стороны намерены объединить усилия в вопросах комплексного подхода к разработке и изучению лекарственных средств и средств их доставки. Одним из приоритетных направлений совместного взаимодействия станет научно-исследовательская деятельность в области трансляционной медицины, персонализированной медицины, биоинформатики, диагностических систем и платформ.



В рамках соглашения, «АстраЗенека» и НИЯУ МИФИ также будут сотрудничать в сфере образовательной деятельности и, в частности, в направлении промышленной фармации и надлежащих практик.



Ирина Панарина, Генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия:

«АстраЗенека» обладает многолетним опытом в сфере научных исследований и разработок. Сотрудничество с НИЯУ МИФИ – это новый шаг «АстраЗенека» в реализации стратегической программы компании – работать в России на благо российских пациентов. Проведение совместных научных и образовательных проектов позволит нам еще более активно развивать приоритетные для нашей компании терапевтические направления в поисках новых эффективных возможностей для российской науки.



Ирина Завестовская, директор Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ:

Глобальной повесткой ИФИБ НИЯУ МИФИ является разработка методов для ранней диагностики и адресной терапии опасных заболеваний на основе уникальных бионано- и цифровых технологий и внедрение их в образовательный процесс. Сотрудничество с компанией «АстраЗенека» позволит ИФИБ развивать прорывные биомедицинские проекты, обеспечить успешную трансляцию создаваемых технологий в практику персонализированной медицины, а также готовить междисциплинарных востребованных специалистов как для фармпроизводства и медицинских учреждений, так и для R&D исследований.

Кроме того, большое внимание будет уделяться активному обмену опытом между подразделениями «АстраЗенека» и НИЯУ МИФИ в области разработки и изучения лекарственных средств в приоритетных для «АстраЗенека» терапевтических областях.

