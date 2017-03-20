Маттиас Вернике возглавил биофармацевтическое подразделение Merck в России и СНГ

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Главная / Новости медицины и фармации
28.11.2017 17:20
Маттиас Вернике возглавил биофармацевтическое подразделение Merck в России и СНГНаучно-технологическая компания Merck сообщила о назначении директором Мерк Биофарма Россия и СНГ д-ра Маттиаса Вернике (Matthias Wernicke), занимавшего ранее должность Управляющего директора Merck в Австрии.
Биофармацевтическое подразделение компании Merck разрабатывает инновационные препараты для лечения онкологических и нейродегенеративных заболеваний; предлагает методы лечения бесплодия, эндокринных нарушений, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний щитовидной железы.
Вернике окончил Оксфордский университет, где получил степень магистра, а затем и доктора в области экономики. До начала карьеры в Merck он работал в должности Партнера компании McKinsey & Co в Берлине, консультировал клиентов из фармацевтической отрасли и индустрии здравоохранения. В компанию Merck Матиас пришел в 2014 году на позицию руководителя Европейского региона по ценообразованию и доступу препаратов на рынок.
«Россия для Merck - это одна из наиболее важных стран, которая уже на сегодняшний день входит в пятерку ведущих рынков в Европе. Учитывая значимость данного рынка, мы инвестируем в развитие персонала и обеспечиваем трансфер технологий в Россию. Мы убеждены в успехе локализационных проектов, реализуемых совместно с нашими российскими партнерами, в том числе, в сфере наиболее перспективных биофармацевтических технологий», - прокомментировал свое назначение д-р Маттиас Вернике.
Ключевые слова: Merck
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