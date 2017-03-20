Объемы импорта фармпродукции демонстрируют рост впервые за 3 года

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Главная / Новости медицины и фармации
28.11.2017 16:15
Объемы импорта фармпродукции демонстрируют рост впервые за 3 годаВпервые с 2014 года импорт лекарств в Россию вырос: за девять месяцев 2017 года в страну ввезли 108,7 тыс. тонн медицинских препаратов — на 6,5% больше, чем в тот же период год назад. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), с которыми ознакомились «Известия».
Эксперты отмечают заинтересованность зарубежных компаний в возвращении на наш фармацевтический рынок после кризисного затишья. Стоит отметить, что годом ранее в Россию было импортировано только 102,1 тыс. тонн, а в 2015-м – 103,5 тыс. тонн.
Сейчас значительно увеличились не только объемы поставок, но и выручка импортеров. За девять месяцев этого года она выросла на 24,1%, до 6,1 млрд долларов. При этом в 2016-м и 2015-м импорт в денежном выражении падал на 2,7 и 34,4% соответственно относительно уровня предыдущего года. За январь–сентябрь 2017-го выросла и средневзвешенная цена на импортные медикаменты — на 16,6%. Ранее эксперты поясняли «Известиям», что отечественные лекарства постепенно вытесняют зарубежные, а ввозятся теперь в основном дорогие препараты нового поколения.
В Минпромторге отметили, что рост импорта лекарственных препаратов связан в первую очередь с увеличением объема отечественного фармацевтического рынка. Пропорционально выросла и доля российской продукции. «Объем фармацевтического рынка в конечных ценах за январь–август 2017 года составил 831,6 млрд рублей, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Из них 30,7% пришлось на отечественные препараты. Для сравнения: в 2014 году они занимали 24% от общего объема рынка», — сказали в Минпромторге.
Ключевые слова: импорт
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