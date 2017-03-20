Главная / Новости медицины и фармации GE Healthcare на выставке Pharmtech & Ingredients: будущее медицины за биотехнологиями В Москве завершила работу XIX Международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients. В рамках выставки подразделение GE Healthcare Life Sciences представило инновационные решения для создания биотехнологического производства, а также приняло участие в сессии, посвященной вопросам локализации биофармпрепаратов.



23 ноября прошел семинар «Разработка и регистрация лекарственных средств», осветивший ряд актуальных проблем отрасли. Среди них – деятельность исследовательских фармацевтических лабораторий в условиях единого фармацевтического рынка ЕАЭС, особенности функционирования испытательных лабораторий и изменение правил их работы в связи с вступлением в действие стандартов GLP (Good Laboratory Practice – надлежащая лабораторная практика). Выступление Екатерины Авиловой, к.б.н., руководителя направления клеточных и молекулярных исследований GE Healthcare Life Sciences в России/СНГ, было посвящено комплексным решениям компании для клеточной терапии и особенностям применения биомедицинских клеточных продуктов в рамках российского законодательства. Екатерина отметила, что «иностранные производители, следуя законодательству в области импортозамещения часто идут по пути локализации последних стадий биофармпроизводства: производства готовой лекарственной формы и упаковки. Это сохраняет зависимость производства от импорта и таможенных процессов. GE Healthcare фокусирует свою работу на локализации всех стадий производства биофармпрепарата, включая получение субстанции. Так, среди решений компании, предлагаемых на российском рынке, стоит выделить производственные линии на основе «одноразовых технологий», позволяющие клиентам в кратчайшие сроки организовать современное высокоэффективное биотехнологическое предприятие».



Заместитель генерального директора по маркетингу и PR «Фармконтракт» Евгения Дорина отметила: «Проведение семинаров в рамках деловой программы выставки Pharmtech & Ingredients стало хорошей традицией. В прошлом году это было мероприятие, посвященное узкоспециализированным вопросам, волнующим производителей биофармпродуктов. В этом году тематика семинара гораздо шире. Более того, успех любого мероприятия во многом зависит от разумного сочетания теории и практики, что собственно и удалось нам достичь. Доклады в области экструзии в фармацевтическом производстве и исследования совместимости и стрессовых исследований в разработке лекарственных средств были удачно дополнены Екатериной Авиловой с точки зрения готовых решений прикладных задач производителей лекарственных средств. Наверное, сегодня редко у кого можно встретить столько компетенций и вариантов нестандартных подходов к организации биофармпроизводств, причем в строгом соответствии с современным российским законодательством».



В рамках выставочной экспозиции участники выставки на стенде компании могли получить детальную консультацию по исследовательскому оборудованию и биотехнологическим решениям GE. Так, компания представила исследовательские системы ImageQuant LAS 500 и Cytell. Автоматизированная система молекулярной визуализации ImageQuant LAS 500 предназначена для анализа белковых молекул. С ее помощью можно оцифровывать образцы биомолекул в геле в высоком разрешении. Система визуализации клеток Cytell – автоматический инструмент клеточного анализа, предназначенный для изучения клеточных и субклеточных структур, который позволяет получать высококачественные изображения и анализировать результаты при помощи автоматических программных модулей BioApps и оптимизированных реагентов.



В линейке представленных на стенде биотехнологических решений можно отметить питательные среды и добавки HyClone, волновой биореактор ReadyToProcess WAVE 25, биореактор для клеточных культур Xcellerex XDR-10, систему тангенциальной фильтрации ÄKTA flux, колонки AxiChrom и систему очистки ÄKTA pure.



С каждым годом потребность в биофармацевтических препаратах растет. Сегодня миллионы пациентов в мире получают инновационную терапию – биопрепараты играют важную роль в лечении заболеваний, которые невозможно победить другими способами. Выставка Pharmtech & Ingredients стала еще одним шагом в информировании профессионального сообщества о возможностях, открывающихся перед здравоохранением с внедрением биотехнологий.



Ключевые слова: В Москве завершила работу XIX Международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients. В рамках выставки подразделение GE Healthcare Life Sciences представило инновационные решения для создания биотехнологического производства, а также приняло участие в сессии, посвященной вопросам локализации биофармпрепаратов.23 ноября прошел семинар «Разработка и регистрация лекарственных средств», осветивший ряд актуальных проблем отрасли. Среди них – деятельность исследовательских фармацевтических лабораторий в условиях единого фармацевтического рынка ЕАЭС, особенности функционирования испытательных лабораторий и изменение правил их работы в связи с вступлением в действие стандартов GLP (Good Laboratory Practice – надлежащая лабораторная практика). Выступление Екатерины Авиловой, к.б.н., руководителя направления клеточных и молекулярных исследований GE Healthcare Life Sciences в России/СНГ, было посвящено комплексным решениям компании для клеточной терапии и особенностям применения биомедицинских клеточных продуктов в рамках российского законодательства. Екатерина отметила, что «иностранные производители, следуя законодательству в области импортозамещения часто идут по пути локализации последних стадий биофармпроизводства: производства готовой лекарственной формы и упаковки. Это сохраняет зависимость производства от импорта и таможенных процессов. GE Healthcare фокусирует свою работу на локализации всех стадий производства биофармпрепарата, включая получение субстанции. Так, среди решений компании, предлагаемых на российском рынке, стоит выделить производственные линии на основе «одноразовых технологий», позволяющие клиентам в кратчайшие сроки организовать современное высокоэффективное биотехнологическое предприятие».Заместитель генерального директора по маркетингу и PR «Фармконтракт» Евгения Дорина отметила: «Проведение семинаров в рамках деловой программы выставки Pharmtech & Ingredients стало хорошей традицией. В прошлом году это было мероприятие, посвященное узкоспециализированным вопросам, волнующим производителей биофармпродуктов. В этом году тематика семинара гораздо шире. Более того, успех любого мероприятия во многом зависит от разумного сочетания теории и практики, что собственно и удалось нам достичь. Доклады в области экструзии в фармацевтическом производстве и исследования совместимости и стрессовых исследований в разработке лекарственных средств были удачно дополнены Екатериной Авиловой с точки зрения готовых решений прикладных задач производителей лекарственных средств. Наверное, сегодня редко у кого можно встретить столько компетенций и вариантов нестандартных подходов к организации биофармпроизводств, причем в строгом соответствии с современным российским законодательством».В рамках выставочной экспозиции участники выставки на стенде компании могли получить детальную консультацию по исследовательскому оборудованию и биотехнологическим решениям GE. Так, компания представила исследовательские системы ImageQuant LAS 500 и Cytell. Автоматизированная система молекулярной визуализации ImageQuant LAS 500 предназначена для анализа белковых молекул. С ее помощью можно оцифровывать образцы биомолекул в геле в высоком разрешении. Система визуализации клеток Cytell – автоматический инструмент клеточного анализа, предназначенный для изучения клеточных и субклеточных структур, который позволяет получать высококачественные изображения и анализировать результаты при помощи автоматических программных модулей BioApps и оптимизированных реагентов.В линейке представленных на стенде биотехнологических решений можно отметить питательные среды и добавки HyClone, волновой биореактор ReadyToProcess WAVE 25, биореактор для клеточных культур Xcellerex XDR-10, систему тангенциальной фильтрации ÄKTA flux, колонки AxiChrom и систему очистки ÄKTA pure.С каждым годом потребность в биофармацевтических препаратах растет. Сегодня миллионы пациентов в мире получают инновационную терапию – биопрепараты играют важную роль в лечении заболеваний, которые невозможно победить другими способами. Выставка Pharmtech & Ingredients стала еще одним шагом в информировании профессионального сообщества о возможностях, открывающихся перед здравоохранением с внедрением биотехнологий.Ключевые слова: Pharmtech & Ingredients



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