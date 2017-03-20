BioMarin продала второй ваучер FDA на ускоренное рассмотрение регистрационной заявки

28.11.2017 14:50
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
28.11.2017 14:50
BioMarin продала второй ваучер FDA на ускоренное рассмотрение регистрационной заявкиФармкомпания BioMarin заключила сделку по продаже ваучера Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), дающего право на ускоренное рассмотрение заявки на регистрацию лекарственного препарата, за 125 млн долларов. Это уже второй ваучер, реализованный BioMarin: в первый раз она продала праву на ускоренное рассмотрение компании Sanofi за 67,5 млн долларов, пишет The Pharma Letter.
Согласно принятым в 2007 и 2012 годам правовым нормам, FDA выдает ваучеры на досрочное рассмотрение регистрационных заявок компаниям, разработавшим препараты для лечения редких педиатрических или тропических заболеваний. Ваучер предоставляется компании после одобрения орфанного препарата и может быть использован при регистрации последующих разработок или перепродан другим фармкомпаниям. Данная бумага не гарантирует регистрацию FDA, однако позволяет сократить время рассмотрения заявки с 10 до 6 месяцев.
Самую большую сумму за подобный ваучер заплатила AbbVie – 350 млн долларов получила United Therapeutics в 2015 г. Ранее в этом году Sarepta продала ваучер FDA за 125 млн долларов компании Gilead. Программа выдачи подобных документов была продлена решением Конгресса до октября 2020 года, поэтому можно ожидать, что рынок ваучеров будет только расти.
Ключевые слова: BioMarin
Последние новости