BioMarin продала второй ваучер FDA на ускоренное рассмотрение регистрационной заявки

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?



Только для рабочих целей (смотрю информацию о препаратах или заболеваниях)

Могу зайти в интернет с мобильного телефона, когда есть свободная минутка

Не пользуюсь. Совсем нет времени на это



