Коре Шульц активно приступил к реорганизации Teva

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Главная / Новости медицины и фармации
28.11.2017 13:47
Коре Шульц активно приступил к реорганизации TevaНовый исполнительный директор Teva Коре Шульц (Kåre Schultz) принял решение об увольнении нескольких топ-менеджеров производителя дженериков, а также о слиянии ряда департаментов, пишет FiercePharma.
В рамках оптимизации бизнеса Шульц намерен объединить в одну коммерческую структуру направления производства дженериков и оригинальных препаратов, также объединены будут исследовательские департаменты в этой области. Подробный план реорганизации будет представлен в скором времени.
Из-за кадровых перестановок работу в Teva потеряет руководитель глобального направления по производству оригинальных препаратов Роб Кореман (Rob Koremans), глава дженерикового подразделения Дипанкар Бхаттачарджи (Dipankar Bhattacharjee) и директор по исследованиям Майкл Хайден (Michael Hayden). Также в руководство компанией войдут пять новых топ-менеджеров.
Ранее СМИ сообщили о готовящихся массовых сокращениях Teva в США и Израиле. Тогда говорилось, что фармкомпания готова уволить 20-25% из почти 7 тыс. работников в Израиле и «десятки процентов» из 10 тыс. сотрудников американских офисов.
Ключевые слова: Teva
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