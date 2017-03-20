Объем закупок вакцин в неструктурированной рознице составил 47%

Аналитический портал PharmaDATA представляет данные по сумме и объему закупок противогриппозных вакцин за период с 1 октября по 15 ноября 2017. В указанный период объем закупок противогриппозных вакцин среди аптечных учреждений неструктурированной розницы составил 47%, аптечные сети - 53%. Самый активный период закупок пришелся на октябрь – 85%, в первой половине ноября – 15 %.



Лидерами продаж по сумме закупок стали вакцины: «Ваксигрип» (сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1) с долей 33%, «Инфлювак» (сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1) с долей 27,85 % и «Гриппол плюс» (сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1) - 27,08%.

Верхние строчки рейтинга по объему закупок заняли производители вакцин: «Санофи Пастер С.А.» с долей 36,82%, «Петровакс Фарм» - 26,37%, «Эбботт Биолоджикалз Б.В.»- 32, 84%.



Самая большая доля закупок вакцин в Свердловской области – 18,20%. На втором месте Санкт-Петербург -10,12%. Далее идут Москва и Московская область – 7,90% и 7,37% соответственно. В выборку попали 32 региона РФ.



С подробной информацией по сумме и объему закупок противогриппозных вакцин можно ознакомиться по ссылке: PharmaDATA.RU



Производитель Вакцина Закупки (%) Санофи Пастер С.А. Ваксигрип 36,82% НПО Петровакс Фарм ООО Гриппол 26,37% Эбботт Биолоджикалз Б.В. Инфлювак 32,84% НПО Петровакс Фарм ООО МоноГриппол плюс 0,50% Микроген НПО ФГУП (Иммунопрепарат г.Уфа) Совигрипп 1,00% Микроген НПО ФГУП (Иркутское предприятие БП) Ультравак лиоф интраназ 1,99% Форт ООО/пр.ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Ультрикс 0,50%

Регион

Доля (%) Свердловская область 18,20% Санкт-Петербург 10,12% Московская область 9,47% Москва 7,90% Воронежская область 7,37% Владимирская область 6,32% Архангельская область 4,95% Белгородская область 4,63% Краснодарский край

Калужская область 4,12% Остальные 22,36%

Наименование товара Производитель Закупки (%)

Вакцина Ваксигрип сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1 Санофи Пастер С.А. 33,39% Вакцина Инфлювак сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1 Эбботт Биолоджикалз Б.В. 27,85% Вакцина Гриппол плюс сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1 НПО Петровакс Фарм ООО 27,08% Вакцина Ваксигрип сусп. д/ин 1доза 0,5мл N1 Санофи Пастер С.А. 6,75% Вакцина Ультравак лиоф интраназ 1доза 0,5 мл N1 Микроген НПО ФГУП (Иркутское предприятие БП) 1,69% Остальные

3,23%



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