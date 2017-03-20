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Объем закупок вакцин в неструктурированной рознице составил 47%
Аналитический портал PharmaDATA представляет данные по сумме и объему закупок противогриппозных вакцин за период с 1 октября по 15 ноября 2017. В указанный период объем закупок противогриппозных вакцин среди аптечных учреждений неструктурированной розницы составил 47%, аптечные сети - 53%. Самый активный период закупок пришелся на октябрь – 85%, в первой половине ноября – 15 %.
Лидерами продаж по сумме закупок стали вакцины: «Ваксигрип» (сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1) с долей 33%, «Инфлювак» (сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1) с долей 27,85 % и «Гриппол плюс» (сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1) - 27,08%.
Верхние строчки рейтинга по объему закупок заняли производители вакцин: «Санофи Пастер С.А.» с долей 36,82%, «Петровакс Фарм» - 26,37%, «Эбботт Биолоджикалз Б.В.»- 32, 84%.
Самая большая доля закупок вакцин в Свердловской области – 18,20%. На втором месте Санкт-Петербург -10,12%. Далее идут Москва и Московская область – 7,90% и 7,37% соответственно. В выборку попали 32 региона РФ.
С подробной информацией по сумме и объему закупок противогриппозных вакцин можно ознакомиться по ссылке: PharmaDATA.RU
PharmaDATA: доля закупок противогриппозных вакцин
|
Производитель
|
Вакцина
|
Закупки (%)
|
Санофи Пастер С.А.
|
Ваксигрип
|
36,82%
|
НПО Петровакс Фарм ООО
|
Гриппол
|
26,37%
|
Эбботт Биолоджикалз Б.В.
|
Инфлювак
|
32,84%
|
НПО Петровакс Фарм ООО
|
МоноГриппол плюс
|
0,50%
|
Микроген НПО ФГУП (Иммунопрепарат г.Уфа)
|
Совигрипп
|
1,00%
|
Микроген НПО ФГУП (Иркутское предприятие БП)
|
Ультравак лиоф интраназ
|
1,99%
|
Форт ООО/пр.ФГУП СПбНИИВС ФМБА России
|
Ультрикс
|
0,50%
PharmaDATA: доля закупок противогриппозных вакцин по регионам РФ
|
Регион
|
Доля (%)
|
Свердловская область
|
18,20%
|
Санкт-Петербург
|
10,12%
|
Московская область
|
9,47%
|
Москва
|
7,90%
|
Воронежская область
|
7,37%
|
Владимирская область
|
6,32%
|
Архангельская область
|
4,95%
|
Белгородская область
|
4,63%
|
Краснодарский край
|
|
Калужская область
|
4,12%
|
Остальные
|
22,36%
PharmaDATA: объем закупок противогриппозных вакцин по сумме
|
Наименование товара
|
Производитель
|
Закупки (%)
|
|
Вакцина Ваксигрип сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1
|
Санофи Пастер С.А.
|
33,39%
|
Вакцина Инфлювак сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1
|
Эбботт Биолоджикалз Б.В.
|
27,85%
|
Вакцина Гриппол плюс сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1
|
НПО Петровакс Фарм ООО
|
27,08%
|
Вакцина Ваксигрип сусп. д/ин 1доза 0,5мл N1
|
Санофи Пастер С.А.
|
6,75%
|
Вакцина Ультравак лиоф интраназ 1доза 0,5 мл N1
|
Микроген НПО ФГУП (Иркутское предприятие БП)
|
1,69%
|
Остальные
|
|
3,23%
Справка о компании:
ООО «Фармадата» — маркетинговое digital - агентство на фармацевтическом рынке России. специализирующееся на фармацевтическом рынке России. Является дочерним предприятием АО «Спарго Технологии». Входит в ГК «Протек».
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