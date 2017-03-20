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 Главная / Новости медицины и фармации

28.11.2017 13:13

Объем закупок вакцин в неструктурированной рознице составил 47%

Аналитический портал PharmaDATA представляет данные по сумме и объему закупок противогриппозных вакцин за период с 1 октября по 15 ноября 2017. В указанный период объем закупок противогриппозных вакцин среди аптечных учреждений неструктурированной розницы составил 47%, аптечные сети - 53%. Самый активный период закупок пришелся на октябрь  – 85%, в первой половине ноября – 15 %.

Лидерами продаж по сумме закупок стали вакцины: «Ваксигрип» (сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1) с долей 33%, «Инфлювак» (сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1) с долей 27,85 % и «Гриппол плюс» (сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1) - 27,08%.

Верхние строчки рейтинга по объему закупок заняли производители вакцин: «Санофи Пастер С.А.» с долей 36,82%, «Петровакс Фарм» - 26,37%, «Эбботт Биолоджикалз Б.В.»- 32, 84%.

Самая большая доля закупок вакцин в Свердловской области – 18,20%. На втором месте Санкт-Петербург -10,12%.  Далее идут Москва и Московская область – 7,90% и 7,37% соответственно. В выборку попали 32 региона РФ.

С подробной информацией по сумме и объему закупок противогриппозных вакцин можно ознакомиться по ссылке: PharmaDATA.RU

PharmaDATA: доля закупок противогриппозных вакцин

Производитель Вакцина Закупки (%)
Санофи Пастер С.А. Ваксигрип 36,82%
НПО Петровакс Фарм ООО Гриппол 26,37%
Эбботт Биолоджикалз Б.В. Инфлювак 32,84%
НПО Петровакс Фарм ООО МоноГриппол плюс 0,50%
Микроген НПО ФГУП (Иммунопрепарат г.Уфа) Совигрипп 1,00%
Микроген НПО ФГУП (Иркутское предприятие БП) Ультравак лиоф интраназ 1,99%
Форт ООО/пр.ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Ультрикс 0,50%

PharmaDATA: доля закупок противогриппозных вакцин по регионам РФ
 
Регион
Доля (%)
Свердловская область 18,20%
Санкт-Петербург 10,12%
Московская область 9,47%
Москва 7,90%
Воронежская область 7,37%
Владимирская область 6,32%
Архангельская область 4,95%
Белгородская область 4,63%
Краснодарский край
Калужская область 4,12%
Остальные 22,36%

PharmaDATA: объем закупок противогриппозных вакцин по сумме
Наименование товара Производитель Закупки (%)
Вакцина Ваксигрип сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1 Санофи Пастер С.А. 33,39%
Вакцина Инфлювак сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1 Эбботт Биолоджикалз Б.В. 27,85%
Вакцина Гриппол плюс сусп. в/м и п/к 1доза 0,5мл N1 НПО Петровакс Фарм ООО 27,08%
Вакцина Ваксигрип сусп. д/ин 1доза 0,5мл N1 Санофи Пастер С.А. 6,75%
Вакцина Ультравак лиоф интраназ 1доза 0,5 мл N1 Микроген НПО ФГУП (Иркутское предприятие БП) 1,69%
Остальные
3,23%


Справка о компании:

ООО «Фармадата» — маркетинговое digital - агентство на фармацевтическом рынке России. специализирующееся на фармацевтическом рынке России. Является дочерним предприятием АО «Спарго Технологии». Входит в ГК «Протек».
Коммуникационный и аналитический портал PharmaDATA.ru предоставляет различным категориям пользователей доступ к базе данных «PharmaDATA» через WEB-интерфейс, позволяет формировать отчеты по заданным параметрам. В состав PharmaDATA.ru, в том числе,  входят специальные WEB-интерфейсные формы, предназначенные для ввода параметров и справочных данных, необходимых для формирования отчетов и создания новых баз данных.




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