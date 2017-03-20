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 Главная / Новости медицины и фармации

28.11.2017 12:52

Исполняющим обязанности главы онкоцентра Блохина стал Иван Стилиди

Приказом Министерства здравоохранения исполняющим обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина назначен член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделением абдоминальной онкологии Иван Стилиди.

Ранее занимавшему должность директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Михаилу Давыдову предложено стать главным научным консультантом учреждения и сохранить позицию главного онколога Министерства здравоохранения Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ведомства. «За многолетнюю плодотворную научную, организаторскую и врачебную деятельность профессор М.И. Давыдов награжден почетной грамотой Министерства», - добавили в Минздраве.

Стилиди закончил лечебный факультет РНИМУ им. Н.И. Пирогова. С 1988 года он работает в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. С 2005 года занимал должность заведующего хирургическим отделением торакоабдоминального отдела НИИ клинической онкологии. С 2014 года – член-корреспондент РАН.

Ключевые слова: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина


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