Исполняющим обязанности главы онкоцентра Блохина стал Иван Стилиди

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Главная / Новости медицины и фармации
28.11.2017 12:52
Исполняющим обязанности главы онкоцентра Блохина стал Иван СтилидиПриказом Министерства здравоохранения исполняющим обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина назначен член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделением абдоминальной онкологии Иван Стилиди.
Ранее занимавшему должность директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Михаилу Давыдову предложено стать главным научным консультантом учреждения и сохранить позицию главного онколога Министерства здравоохранения Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ведомства. «За многолетнюю плодотворную научную, организаторскую и врачебную деятельность профессор М.И. Давыдов награжден почетной грамотой Министерства», - добавили в Минздраве.
Стилиди закончил лечебный факультет РНИМУ им. Н.И. Пирогова. С 1988 года он работает в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. С 2005 года занимал должность заведующего хирургическим отделением торакоабдоминального отдела НИИ клинической онкологии. С 2014 года – член-корреспондент РАН.
Ключевые слова: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
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