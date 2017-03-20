Росздравнадзор намерен повысить ответственность производителей вакцин

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Главная / Новости медицины и фармации
28.11.2017 12:10
Росздравнадзор намерен повысить ответственность производителей вакцинНа рассмотрение правительства РФ направлена разработанная Росздравнадзором законодательная инициатива о повышении ответственности производителей иммунобилогических препаратов и лиц, осуществляющих их ввоз в страну. Об этом пишет «Парламентская газета».
Документ, в частности, предусматривает госрегулирование впервые ввозимых на территорию РФ или впервые вводимых в гражданский оборот иммунобиологических препаратов. Сейчас все производители проводят испытание таких средств в своих лабораториях.
Согласно законопроекту, результаты испытаний, а также заключение уполномоченного лица производители обязаны передать в Росздравнадзор, на основании чего федеральный орган будет выдавать разрешение о введении иммунобиологических препаратов в гражданский оборот. В пояснительной записке отмечается, что широта использования иммунобиологических препаратов требует особого подхода со стороны государства.
В то же время данный законопроект позволит перейти от системы тотального контроля лекарственных средств к системе выборочного контроля.
Ключевые слова: Росздравнадзор, законопроект, иммунобиологические препараты
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