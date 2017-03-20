Главная / Новости медицины и фармации Продлить жизнь при раке легкого: новые возможности для российских пациентов Биофармацевтическая компания «АстраЗенека» инициировала обсуждение современных возможностей терапии рака легкого в рамках традиционного заседания пресс-клуба «AZбука Фармации». В октябре 2017 г. компания объявила о выходе на российский рынок инновационного препарата для таргетной терапии рака легкого. Он стал первым и единственным в России на сегодняшний день лекарственным средством, показанным для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), имеющих положительный статус мутации T790M в гене рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). Компания «АстраЗенека» уже запустила технологический трансфер его производства на своем заводе в Калужской области, чтобы со временем начать выпускать препарат в России по полному циклу и, таким образом, повысить его доступность для пациентов.



Рак легкого занимает третье место в общей структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в России, уступая лишь раку кожи и молочной железы. Ежегодно он выявляется почти у 50 тысяч россиян. , Скрытый ранний период течения заболевания, неспецифичность симптомов, а также агрессивный биологический характер опухоли, приводят к тому, что смертность от рака легкого занимает первое место среди всех опухолей у взрослых пациентов (17,3%). Ведь в 75% случаев он выявляется уже на III–IV стадиях, когда вылечить больного практически невозможно.1,2 Немелкоклеточный рак легкого – наиболее распространенная форма опухоли среди всех опухолей легкого, он встречается у 80-85% таких пациентов.



Сергей Тюляндин, Заместитель директора и заведующий отделением клинической фармакологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина», председатель Российского общества клинической онкологии RUSSCO, д.м.н., профессор: «Рак легкого находится на первом месте в общей структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями среди мужского населения. Во всем мире наблюдается высокая смертность от рака легкого, поскольку это заболевание чаще всего диагностируется уже на поздних стадиях. В частности, в России в первый год после постановки диагноза умирает почти 50% заболевших. В 80% рак легкого обусловлен курением, в 20% - генетическими поломками, в частности, так называемыми драйверными мутациями, в результате которых происходит развитие опухоли. Обнаружение этих драйверных мутаций позволило ученым разработать инновационные препараты, которые могут блокировать последствия этих мутаций и неправильную работу белков, которые производят мутированные гены».



Проведение молекулярно-генетической диагностики у пациентов с НМРЛ помимо гистологического исследования позволяет спрогнозировать течение заболевания и выбрать оптимальную тактику лечения: использовать те препараты, которые действуют при мутации в гене EGFR, прицельно устраняя последствия «поломки». Применение таргетных лекарственных средств позволяет достичь высокой эффективности лечения заболевания с минимальными побочными эффектами по сравнению с традиционной химиотерапией.



Константин Лактионов, Заведующий отделением клинических биотехнологий ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина», заместитель директора, доктор медицинских наук, профессор: «Появление в арсенале онкологов высокоэффективного таргетного препарата открывает новую страницу в лечении рака легкого. По результатам данных клинических исследований, при применении осимертиниба у пациентов с распространённым или метастатическим раком легкого и выявленной мутацией Т790М в гене EGFR наблюдалось удвоение медианы выживаемости без прогрессирования, в том числе в группе пациентов с метастазами в головном мозге в сравнении с химиотерапией. Таким образом, мы в свой арсенал получили новый уникальный таргетный препарат».



Онкология является одним из ключевых направлений научно-исследовательской деятельности компании «АстраЗенека». Она является одним из лидеров в области таргетной терапии немелкоклеточного рака легкого благодаря разработке ингибиторов тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). Кроме того, стремясь предоставить пациентам инновационные эффективные препараты в борьбе с этим жизнеугрожающим заболеванием, компания прилагает все усилия к тому, чтобы они стали доступными для российских пациентов.



Ирина Панарина, Генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия: «В терапии рака легкого мы стремимся занимать лидирующие позиции. «АстраЗенека» – пионер в таргетной терапии немелкоклеточного рака легкого. Уже 10 лет на российском рынке есть наш препарат гефитиниб. С появлением осимертиниба опции для терапии рака легкого расширяются. Более того, мы делаем все от нас зависящее, чтобы инновационные решения «АстраЗенека» были доступны локально, так как разделяем приоритеты государства в области развития отечественной фармацевтической промышленности, совершенствования лекарственного обеспечения и развития системы здравоохранения. Поэтому препарат осимертиниб будет локализован на нашем заводе в «Ворсино» сразу по полному циклу уже к концу 2019 г. в рамках специального инвестиционного контракта, который «АстраЗенека» среди первых на фармрынке заключила с Министерством промышленности и торговли РФ и Калужской областью».









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