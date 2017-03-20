Российский экзоскелет выходит на рынок Японии В Технопарке «Сколково» подписаны документы о создании совместного предприятия, которое будет продвигать продукцию компании «ЭкзоАтлет» на японском рынке. Процесс сертификации продукции «ЭкзоАтлета» в Японии будет начат в начале 2018 года, говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.



Партнером «ЭкзоАтлета» стали бизнесмены из Южной Кореи. Компания Cosmo & Company имеет в Японии ряд активов, а это позволит до конца года зарегистрировать в Токио новое совместное предприятие. Япония станет первым зарубежным рынком для российских экзоскелетов.



На сегодняшний день корейские партнеры инвестировали в «ЭкзоАтлет» 1,2 млн долларов на развитие азиатских рынков, включая Китай - следующей страной, куда намереваются продвигать российский продукт. Еще 800 тысяч долларов правительство Южной Кореи выделило в качестве гранта на развитие компании у себя в стране. Известно, что корейские коллеги занимаются менеджментом, маркетингом и сертификацией. Сколковская компания, в свою очередь, предоставляет продукт, сервисное сопровождение и учебные программы.



Япония – одна из четырех стран (наряду с США, Израилем и Россией), где производят экзоскелеты. Японская компания Cyberdyne с капитализацией в полтора миллиарда долларов производит экзоскелет HAL (Hybrid Assistive Limb). Российский продукт использует другой алгоритм, нежели азиатский, но стоит втрое дешевле конкурента. Это, мнению японских врачей, с которыми уже проводили консультации – неоспоримое преимущество.



Ключевые слова: экзоскелет, Япония В Технопарке «Сколково» подписаны документы о создании совместного предприятия, которое будет продвигать продукцию компании «ЭкзоАтлет» на японском рынке. Процесс сертификации продукции «ЭкзоАтлета» в Японии будет начат в начале 2018 года, говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.Партнером «ЭкзоАтлета» стали бизнесмены из Южной Кореи. Компания Cosmo & Company имеет в Японии ряд активов, а это позволит до конца года зарегистрировать в Токио новое совместное предприятие. Япония станет первым зарубежным рынком для российских экзоскелетов.На сегодняшний день корейские партнеры инвестировали в «ЭкзоАтлет» 1,2 млн долларов на развитие азиатских рынков, включая Китай - следующей страной, куда намереваются продвигать российский продукт. Еще 800 тысяч долларов правительство Южной Кореи выделило в качестве гранта на развитие компании у себя в стране. Известно, что корейские коллеги занимаются менеджментом, маркетингом и сертификацией. Сколковская компания, в свою очередь, предоставляет продукт, сервисное сопровождение и учебные программы.Япония – одна из четырех стран (наряду с США, Израилем и Россией), где производят экзоскелеты. Японская компания Cyberdyne с капитализацией в полтора миллиарда долларов производит экзоскелет HAL (Hybrid Assistive Limb). Российский продукт использует другой алгоритм, нежели азиатский, но стоит втрое дешевле конкурента. Это, мнению японских врачей, с которыми уже проводили консультации – неоспоримое преимущество.Ключевые слова: ЭкзоАтлет









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Российский экзоскелет выходит на рынок Японии Партнером компании «ЭкзоАтлета» стали бизнесмены из Южной Кореи. Компания Cosmo & Company имеет в Японии ряд активов, а это позволит до конца года зарегистрировать в Токио новое совместное предприятие.

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