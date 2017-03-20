Российский экзоскелет выходит на рынок Японии

28.11.2017 10:30
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
28.11.2017 10:30
Российский экзоскелет выходит на рынок ЯпонииВ Технопарке «Сколково» подписаны документы о создании совместного предприятия, которое будет продвигать продукцию компании «ЭкзоАтлет» на японском рынке. Процесс сертификации продукции «ЭкзоАтлета» в Японии будет начат в начале 2018 года, говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.
Партнером «ЭкзоАтлета» стали бизнесмены из Южной Кореи. Компания Cosmo & Company имеет в Японии ряд активов, а это позволит до конца года зарегистрировать в Токио новое совместное предприятие. Япония станет первым зарубежным рынком для российских экзоскелетов.
На сегодняшний день корейские партнеры инвестировали в «ЭкзоАтлет» 1,2 млн долларов на развитие азиатских рынков, включая Китай - следующей страной, куда намереваются продвигать российский продукт. Еще 800 тысяч долларов правительство Южной Кореи выделило в качестве гранта на развитие компании у себя в стране. Известно, что корейские коллеги занимаются менеджментом, маркетингом и сертификацией. Сколковская компания, в свою очередь, предоставляет продукт, сервисное сопровождение и учебные программы.
Япония – одна из четырех стран (наряду с США, Израилем и Россией), где производят экзоскелеты. Японская компания Cyberdyne с капитализацией в полтора миллиарда долларов производит экзоскелет HAL (Hybrid Assistive Limb). Российский продукт использует другой алгоритм, нежели азиатский, но стоит втрое дешевле конкурента. Это, мнению японских врачей, с которыми уже проводили консультации – неоспоримое преимущество.
Ключевые слова: ЭкзоАтлет, экзоскелет, Япония
Последние новости