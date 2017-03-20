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 Главная / Новости медицины и фармации

28.11.2017 10:30

Российский экзоскелет выходит на рынок Японии

В Технопарке «Сколково» подписаны документы о создании совместного предприятия, которое будет продвигать продукцию компании «ЭкзоАтлет» на японском рынке. Процесс сертификации продукции «ЭкзоАтлета» в Японии будет начат в начале 2018 года, говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.

Партнером «ЭкзоАтлета» стали бизнесмены из Южной Кореи. Компания Cosmo & Company имеет в Японии ряд активов, а это позволит до конца года зарегистрировать в Токио новое совместное предприятие. Япония станет первым зарубежным рынком для российских экзоскелетов.

На сегодняшний день корейские партнеры инвестировали в «ЭкзоАтлет» 1,2 млн долларов на развитие азиатских рынков, включая Китай - следующей страной, куда намереваются продвигать российский продукт. Еще 800 тысяч долларов правительство Южной Кореи выделило в качестве гранта на развитие компании у себя в стране. Известно, что корейские коллеги занимаются менеджментом, маркетингом и сертификацией. Сколковская компания, в свою очередь, предоставляет продукт, сервисное сопровождение и учебные программы.

Япония – одна из четырех стран (наряду с США, Израилем и Россией), где производят экзоскелеты. Японская компания Cyberdyne с капитализацией в полтора миллиарда долларов производит экзоскелет HAL (Hybrid Assistive Limb). Российский продукт использует другой алгоритм, нежели азиатский, но стоит втрое дешевле конкурента. Это, мнению японских врачей, с которыми уже проводили консультации – неоспоримое преимущество.

Ключевые слова: ЭкзоАтлет, экзоскелет, Япония


Последние новости

28.11.2017 10:30

Российский экзоскелет выходит на рынок Японии

Партнером компании «ЭкзоАтлета» стали бизнесмены из Южной Кореи. Компания Cosmo & Company имеет в Японии ряд активов, а это позволит до конца года зарегистрировать в Токио новое совместное предприятие.

27.11.2017 17:30

Экспорт российских лекарств вырос в натуральном выражении, но упал в рублях

В рейтинге производителей, чья продукция наиболее активно вывозится из России, лидирует Stada (доля в общем объеме экспорта 7,9%), вторая строчка с минимальным отрывом (сотые доли процента) у «ФГБНУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова», причем если объем поставок Stada за минувший год сократился на 33% в рублях, то поставки «Центра им. Чумакова» напротив выросли на 64%.

27.11.2017 16:40

Regeneron отказалась от дальнейшей разработки терапии против возрастной макулодистрофии

Решение было принято после получения неубедительных результатов клинических исследований II фазы. Разработка комбинированной терапии велась в партнерстве с Bayer.

27.11.2017 15:54

Минпромторг готов поддержать нерентабельное производство живой вакцины от гриппа

Для поддержания производства достаточно закупать 1 млн доз для людей из групп риска — работников образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы.

27.11.2017 14:43

Глава онкоцентра Блохина Михаил Давыдов уходит из медицины

Ранее 13 ноября на заседании профильной комиссии по специальности «онкология» Минздрава России с главными внештатными онкологами Давыдов объявил о том, что 27 ноября покидает пост директора онкологического центра. Сегодня он уточнил, что уходит не только с поста руководителя, но и полностью из медицины.

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