Экспорт российских лекарств вырос в натуральном выражении, но упал в рублях За январь-октябрь 2017 года российский экспорт лекарств (за исключением поставок в страны ЕАЭС) составил 16,7 млрд рублей. Как свидетельствуют данные RNC Pharma, рублевая динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года оказалась отрицательной (-2,2%), однако был отмечен рост натурального объема поставок (5,4% в упаковках). Суммарно на экспорт было отправлено 465,6 млн упаковок ЛС.



За указанный период ассортимент экспортируемых препаратов так же заметно увеличился, за первые 10 месяцев иностранные получатели закупали порядка 3190 различных торговых марок. Характерно, что из России поставляется не только отечественная продукция. Доля лекарств физически произведенных на территории РФ, в общем денежном объеме экспортных поставок за январь-октябрь 2017 г. составила 64%, причем за минувший год она увеличилась на 1%. Вторую строчку по объемам экспорта занимают ЛП, произведённые и ранее импортированные в нашу страну из Германии (5,5%), третья строчка у компаний из Беларуси (4,0%).



В рейтинге производителей, чья продукция наиболее активно вывозится из России, лидирует Stada (доля в общем объеме экспорта 7,9%), вторая строчка с минимальным отрывом (сотые доли процента) у «ФГБНУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова», причем если объем поставок Stada за минувший год сократился на 33% в рублях, то поставки «Центра им. Чумакова» напротив выросли на 64%. Наилучшую же в топе динамику показал Biocad, компания за год увеличила отгрузки в 2,4 раза.



Из числа препаратов абсолютный лидер по объемам экспорта Вакцина желтой лихорадки, с начала текущего года «ФГБНУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова» отгрузил ее на сумму практически 1,3 млрд руб. Напомним, компания поставляет препарат в рамках одной из программ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в текущем году отгрузки велись в 38 стран, но основной объём пришёлся на Нигерию, Анголу и Конго.



Ключевые слова: экспорт За январь-октябрь 2017 года российский экспорт лекарств (за исключением поставок в страны ЕАЭС) составил 16,7 млрд рублей. Как свидетельствуют данные RNC Pharma, рублевая динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года оказалась отрицательной (-2,2%), однако был отмечен рост натурального объема поставок (5,4% в упаковках). Суммарно на экспорт было отправлено 465,6 млн упаковок ЛС.За указанный период ассортимент экспортируемых препаратов так же заметно увеличился, за первые 10 месяцев иностранные получатели закупали порядка 3190 различных торговых марок. Характерно, что из России поставляется не только отечественная продукция. Доля лекарств физически произведенных на территории РФ, в общем денежном объеме экспортных поставок за январь-октябрь 2017 г. составила 64%, причем за минувший год она увеличилась на 1%. Вторую строчку по объемам экспорта занимают ЛП, произведённые и ранее импортированные в нашу страну из Германии (5,5%), третья строчка у компаний из Беларуси (4,0%).В рейтинге производителей, чья продукция наиболее активно вывозится из России, лидирует Stada (доля в общем объеме экспорта 7,9%), вторая строчка с минимальным отрывом (сотые доли процента) у «ФГБНУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова», причем если объем поставок Stada за минувший год сократился на 33% в рублях, то поставки «Центра им. Чумакова» напротив выросли на 64%. Наилучшую же в топе динамику показал Biocad, компания за год увеличила отгрузки в 2,4 раза.Из числа препаратов абсолютный лидер по объемам экспорта Вакцина желтой лихорадки, с начала текущего года «ФГБНУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова» отгрузил ее на сумму практически 1,3 млрд руб. Напомним, компания поставляет препарат в рамках одной из программ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в текущем году отгрузки велись в 38 стран, но основной объём пришёлся на Нигерию, Анголу и Конго.Ключевые слова: RNC Pharma









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Экспорт российских лекарств вырос в натуральном выражении, но упал в рублях В рейтинге производителей, чья продукция наиболее активно вывозится из России, лидирует Stada (доля в общем объеме экспорта 7,9%), вторая строчка с минимальным отрывом (сотые доли процента) у «ФГБНУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова», причем если объем поставок Stada за минувший год сократился на 33% в рублях, то поставки «Центра им. Чумакова» напротив выросли на 64%.

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