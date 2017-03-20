Regeneron отказалась от дальнейшей разработки терапии против возрастной макулодистрофии После получения результатов двух клинических исследований II фазы компания Regeneron приняла решение о прекращении разработки комбинированной терапии возрастной макулодистрофии на основе экспериментального несвакумаба (nesvacumab) и зарегистрированного афлиберцепта, сообщает



В компании рассказали, что согласно данным испытаний, прошедших среди 300 пациентов с диабетическим макулярным отеком и такого же количества участников с возрастной макулодистрофией, добавление несвакумаба к стандартной терапии афлиберцепта не наблюдалось повышение эффективности лечения.



Несвакумаб является человеческим антителом к ангиопоэтину (Ang2) – белковому фактору роста, стимулирующему ангиогенез. Афлиберцепт, принадлежащий Bayer, в свою очередь является рекомбинантным гибридным белком, связывающимся с факторами роста эндотелия сосудов (VEGF). Доклинические исследования показали, что Ang2 вместе с VEGF могут играть важную роль в развитие офтальмологических заболеваний, приводящих к слепоте.



Разработка комбинированной терапии велась в партнерстве с Bayer. В 2016 году Regeneron



Ключевые слова: Bayer После получения результатов двух клинических исследований II фазы компания Regeneron приняла решение о прекращении разработки комбинированной терапии возрастной макулодистрофии на основе экспериментального несвакумаба (nesvacumab) и зарегистрированного афлиберцепта, сообщает FierceBiotech В компании рассказали, что согласно данным испытаний, прошедших среди 300 пациентов с диабетическим макулярным отеком и такого же количества участников с возрастной макулодистрофией, добавление несвакумаба к стандартной терапии афлиберцепта не наблюдалось повышение эффективности лечения.Несвакумаб является человеческим антителом к ангиопоэтину (Ang2) – белковому фактору роста, стимулирующему ангиогенез. Афлиберцепт, принадлежащий Bayer, в свою очередь является рекомбинантным гибридным белком, связывающимся с факторами роста эндотелия сосудов (VEGF). Доклинические исследования показали, что Ang2 вместе с VEGF могут играть важную роль в развитие офтальмологических заболеваний, приводящих к слепоте.Разработка комбинированной терапии велась в партнерстве с Bayer. В 2016 году Regeneron получила от Bayer первоначальный платеж в размере 50 млн долларов. Тогда оговаривалось, что в случае успеха, Bayer получит эксклюзивные права на продажу комбинированного ЛС по всему миру кроме США. На территории США правами на ЛС будет владеть Regeneron.Ключевые слова: Regeneron









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Regeneron отказалась от дальнейшей разработки терапии против возрастной макулодистрофии Решение было принято после получения неубедительных результатов клинических исследований II фазы. Разработка комбинированной терапии велась в партнерстве с Bayer.

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