Минпромторг готов поддержать нерентабельное производство живой вакцины от гриппа Производитель живых вакцин от гриппа «Микроген» в письме главе Минпромторга Денису Мантурову рассказал о падении продаж вакцин, так как государство (основной их покупатель) отказалось от закупок живых вакцин для профилактики гриппа в пользу инактивированных. Об этом пишет



В свою очередь Мантуров написал письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой, в котором говорится, что низкий спрос на вакцину делает производство нерентабельным, не позволяет инвестировать в развитие завода и совершенствование технологии выпуска вакцины. В мире только три компании производят живую противогриппозную вакцину - «Микроген», AstraZeneca и Институт сывороток Индии. Если в случае пандемии российской вакцины не будет, это может создать угрозу национальной безопасности страны, предупреждает Минпромторг. По данным Всемирной организации здравоохранения, за одно и то же время выпускается в 30 раз больше живой вакцины, чем инактивированной.



По данным «Микрогена», для поддержания производства достаточно закупать 1 млн доз для людей из групп риска — работников образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы. Всего в 2017 году иммунизацию пройдет 60 млн человек. Минпромторг готов поддержать предложение закупать 1 млн доз для национального календаря. Кроме того, министерство может подумать о субсидиях на программу развития фармацевтической промышленности — для возмещения части затрат на клинические исследования вакцины.



Ключевые слова: Минпромторг Производитель живых вакцин от гриппа «Микроген» в письме главе Минпромторга Денису Мантурову рассказал о падении продаж вакцин, так как государство (основной их покупатель) отказалось от закупок живых вакцин для профилактики гриппа в пользу инактивированных. Об этом пишет «Коммерсант» . Диверсифицировать производство иркутского филиала, который выпускает живую вакцину, невозможно, поскольку правила не позволяют изготавливать другие лекарства там же, где вакцину.В свою очередь Мантуров написал письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой, в котором говорится, что низкий спрос на вакцину делает производство нерентабельным, не позволяет инвестировать в развитие завода и совершенствование технологии выпуска вакцины. В мире только три компании производят живую противогриппозную вакцину - «Микроген», AstraZeneca и Институт сывороток Индии. Если в случае пандемии российской вакцины не будет, это может создать угрозу национальной безопасности страны, предупреждает Минпромторг. По данным Всемирной организации здравоохранения, за одно и то же время выпускается в 30 раз больше живой вакцины, чем инактивированной.По данным «Микрогена», для поддержания производства достаточно закупать 1 млн доз для людей из групп риска — работников образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы. Всего в 2017 году иммунизацию пройдет 60 млн человек. Минпромторг готов поддержать предложение закупать 1 млн доз для национального календаря. Кроме того, министерство может подумать о субсидиях на программу развития фармацевтической промышленности — для возмещения части затрат на клинические исследования вакцины.Ключевые слова: Микроген









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Минпромторг готов поддержать нерентабельное производство живой вакцины от гриппа Для поддержания производства достаточно закупать 1 млн доз для людей из групп риска — работников образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы.

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