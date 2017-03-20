Минпромторг готов поддержать нерентабельное производство живой вакцины от гриппа

27.11.2017 15:54
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
27.11.2017 15:54
Минпромторг готов поддержать нерентабельное производство живой вакцины от гриппаПроизводитель живых вакцин от гриппа «Микроген» в письме главе Минпромторга Денису Мантурову рассказал о падении продаж вакцин, так как государство (основной их покупатель) отказалось от закупок живых вакцин для профилактики гриппа в пользу инактивированных. Об этом пишет «Коммерсант». Диверсифицировать производство иркутского филиала, который выпускает живую вакцину, невозможно, поскольку правила не позволяют изготавливать другие лекарства там же, где вакцину.
В свою очередь Мантуров написал письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой, в котором говорится, что низкий спрос на вакцину делает производство нерентабельным, не позволяет инвестировать в развитие завода и совершенствование технологии выпуска вакцины. В мире только три компании производят живую противогриппозную вакцину - «Микроген», AstraZeneca и Институт сывороток Индии. Если в случае пандемии российской вакцины не будет, это может создать угрозу национальной безопасности страны, предупреждает Минпромторг. По данным Всемирной организации здравоохранения, за одно и то же время выпускается в 30 раз больше живой вакцины, чем инактивированной.
По данным «Микрогена», для поддержания производства достаточно закупать 1 млн доз для людей из групп риска — работников образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы. Всего в 2017 году иммунизацию пройдет 60 млн человек. Минпромторг готов поддержать предложение закупать 1 млн доз для национального календаря. Кроме того, министерство может подумать о субсидиях на программу развития фармацевтической промышленности — для возмещения части затрат на клинические исследования вакцины.
Ключевые слова: Микроген, Минпромторг
Последние новости