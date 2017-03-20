Глава онкоцентра Блохина Михаил Давыдов уходит из медицины Директор НМИЦ им. Н. Н. Блохина Михаил Давыдов объявил, что полностью прекращает деятельность на посту руководителя центра и работу в медицине. О своем решении он объявил на утренней конференции для сотрудников, говорится в официальном сообщении онкоцентра.



Срок полномочий Давыдова на посту главы центра Блохина истекают 28 ноября, контракт с главой центра не был продлен в рамках действующего федерального законодательства, ограничивающего возраст руководителей медицинских учреждений 70 годами. 11 октября Давыдов отметил 70-летний юбилей, сообщает



«Я уведомлен в соответствии с законом правительственной телеграммой о непродлении моего трудового договора. Завтра будет назначен новый руководитель. Мне неизвестно, кто будет назначен, потому что это проходит в большой секретности», - заявил Давыдов.



Ранее 13 ноября на заседании профильной комиссии по специальности «онкология» Минздрава России с главными внештатными онкологами Давыдов объявил о том, что 27 ноября покидает пост директора онкологического центра. Сегодня он уточнил, что уходит не только с поста руководителя, но и полностью из медицины.





Ключевые слова: Директор НМИЦ им. Н. Н. Блохина Михаил Давыдов объявил, что полностью прекращает деятельность на посту руководителя центра и работу в медицине. О своем решении он объявил на утренней конференции для сотрудников, говорится в официальном сообщении онкоцентра.Срок полномочий Давыдова на посту главы центра Блохина истекают 28 ноября, контракт с главой центра не был продлен в рамках действующего федерального законодательства, ограничивающего возраст руководителей медицинских учреждений 70 годами. 11 октября Давыдов отметил 70-летний юбилей, сообщает ТАСС «Я уведомлен в соответствии с законом правительственной телеграммой о непродлении моего трудового договора. Завтра будет назначен новый руководитель. Мне неизвестно, кто будет назначен, потому что это проходит в большой секретности», - заявил Давыдов.Ранее 13 ноября на заседании профильной комиссии по специальности «онкология» Минздрава России с главными внештатными онкологами Давыдов объявил о том, что 27 ноября покидает пост директора онкологического центра. Сегодня он уточнил, что уходит не только с поста руководителя, но и полностью из медицины.Ключевые слова: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина









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Глава онкоцентра Блохина Михаил Давыдов уходит из медицины Ранее 13 ноября на заседании профильной комиссии по специальности «онкология» Минздрава России с главными внештатными онкологами Давыдов объявил о том, что 27 ноября покидает пост директора онкологического центра. Сегодня он уточнил, что уходит не только с поста руководителя, но и полностью из медицины.

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