Скворцова: охват АРВ-терапией вырос почти в 6 раз за 10 лет Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем выступлении на III Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа



По словам министра, реализация комплекса мер, направленных на профилактику ВИЧ, позволила увеличить охват тестированием населения до 20,5% населения (более 30 млн человек). За последние 10 лет охват тестированием увеличился на 36%. При этом в ряде регионов охват исследований на ВИЧ-инфекцию достигает 60%.



«С целью достижения максимальной эффективности скрининга на ВИЧ-инфекцию оптимизирована его структура с ориентацией на ключевые группы населения с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе, что позволило увеличить долю случаев ВИЧ-инфекции, выявленных на ранних стадиях», - добавила Вероника Скворцова.



Что касается лечения ВИЧ-инфицированных, то за 10 лет охват АРВ-терапией вырос почти в 6 раз. И по оперативным данным мониторинга за 9 месяцев 2017 года охват составляет 46 % от всех лиц с ВИЧ-инфекцией находящихся под диспансерным наблюдением. За 9 месяцев 2017 года в 60 субъектах РФ уже достигнуты целевые показатели стратегии по борьбе с ВИЧ, установленные на 2017 год (44 %), а в 14 регионах охват антиретровирусной терапией ВИЧ-положительных пациентов составляет более 60 %.



«Достичь таких результатов позволило внедрение эффективных механизмов снижения цен на антиретровирусные препараты, и в первую очередь централизация закупок АРВП на федеральном уровне, внедрение Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, что за 9 месяцев 2017 года позволило сэкономить более 4 млрд рублей бюджета Российской Федерации», - рассказала министр. По ее словам, в РФ зарегистрировано около 30 МНН лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекций, применяемых в разных схемах терапии, на территории страны производство АРВ-препаратов осуществляется на 16 площадках.



«Хотя с 2006 года отмечается ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем на 10-12 процентов в год, принимаемые меры позволили снизить темп прироста новых случаев практически в 2 раза и это на фоне расширения охвата тестированием», - заключила глава Минздрава.



Ключевые слова: Вероника Скворцова Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем выступлении на III Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа рассказала об успехах России в борьбе с социально значимым заболеванием. Она подчеркнула, что впервые за последние годы наши общие меры по сдерживанию распространения заболеваемости ВИЧ-инфекцией и снижению смертности от СПИДа начали приносить реальные результаты.По словам министра, реализация комплекса мер, направленных на профилактику ВИЧ, позволила увеличить охват тестированием населения до 20,5% населения (более 30 млн человек). За последние 10 лет охват тестированием увеличился на 36%. При этом в ряде регионов охват исследований на ВИЧ-инфекцию достигает 60%.«С целью достижения максимальной эффективности скрининга на ВИЧ-инфекцию оптимизирована его структура с ориентацией на ключевые группы населения с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе, что позволило увеличить долю случаев ВИЧ-инфекции, выявленных на ранних стадиях», - добавила Вероника Скворцова.Что касается лечения ВИЧ-инфицированных, то за 10 лет охват АРВ-терапией вырос почти в 6 раз. И по оперативным данным мониторинга за 9 месяцев 2017 года охват составляет 46 % от всех лиц с ВИЧ-инфекцией находящихся под диспансерным наблюдением. За 9 месяцев 2017 года в 60 субъектах РФ уже достигнуты целевые показатели стратегии по борьбе с ВИЧ, установленные на 2017 год (44 %), а в 14 регионах охват антиретровирусной терапией ВИЧ-положительных пациентов составляет более 60 %.«Достичь таких результатов позволило внедрение эффективных механизмов снижения цен на антиретровирусные препараты, и в первую очередь централизация закупок АРВП на федеральном уровне, внедрение Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, что за 9 месяцев 2017 года позволило сэкономить более 4 млрд рублей бюджета Российской Федерации», - рассказала министр. По ее словам, в РФ зарегистрировано около 30 МНН лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекций, применяемых в разных схемах терапии, на территории страны производство АРВ-препаратов осуществляется на 16 площадках.«Хотя с 2006 года отмечается ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем на 10-12 процентов в год, принимаемые меры позволили снизить темп прироста новых случаев практически в 2 раза и это на фоне расширения охвата тестированием», - заключила глава Минздрава.Ключевые слова: ВИЧ









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