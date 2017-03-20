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 Главная / Новости медицины и фармации

27.11.2017 13:27

«Натива» запускает производство мультидозовых порошковых ингаляторов

Российская фармацевтическая компания «Натива» в 2018 году приступит к производству мультидозовых порошковых ингаляционных препаратов для лечения бронхолегочных заболеваний. Объем инвестиций в проект – более 5 млн евро. Речь идет о производстве полного цикла – от фармацевтической субстанции до упаковки готовой лекарственной формы, сообщили Remedium в фармкомпании.

На первом этапе компания планирует выпускать более 450 тыс. упаковок в год, что составляет около 20% объема рынка в данном сегменте. После выхода на проектную мощность – порядка 1,3 млн упаковок в год – производство «Нативы» сможет в большей степени удовлетворять потребности российских пациентов в препарате для лечения бронхиальной астмы. Производство будет организовано на контрактной площадке в Курске.

По оценкам аналитиков компании, объем российского рынка мультидозовых порошковых ингаляторов в 2016 году составил 4,2 млрд рублей. В планах «Натива» – занять более половины рынка, на котором в настоящее время представлена продукция только импортного производства.

Ключевые слова: Натива, локализация производства


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