«Натива» запускает производство мультидозовых порошковых ингаляторов

27.11.2017 13:27
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
27.11.2017 13:27
«Натива» запускает производство мультидозовых порошковых ингаляторовРоссийская фармацевтическая компания «Натива» в 2018 году приступит к производству мультидозовых порошковых ингаляционных препаратов для лечения бронхолегочных заболеваний. Объем инвестиций в проект – более 5 млн евро. Речь идет о производстве полного цикла – от фармацевтической субстанции до упаковки готовой лекарственной формы, сообщили Remedium в фармкомпании.
На первом этапе компания планирует выпускать более 450 тыс. упаковок в год, что составляет около 20% объема рынка в данном сегменте. После выхода на проектную мощность – порядка 1,3 млн упаковок в год – производство «Нативы» сможет в большей степени удовлетворять потребности российских пациентов в препарате для лечения бронхиальной астмы. Производство будет организовано на контрактной площадке в Курске.
По оценкам аналитиков компании, объем российского рынка мультидозовых порошковых ингаляторов в 2016 году составил 4,2 млрд рублей. В планах «Натива» – занять более половины рынка, на котором в настоящее время представлена продукция только импортного производства.
Ключевые слова: Натива, локализация производства
Последние новости