Ингаляционный амикацин провалил клинические исследования III фазы

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Главная / Новости медицины и фармации
27.11.2017 12:56
Ингаляционный амикацин провалил клинические исследования III фазыЭкспериментальный ингаляционный препарат с антибиотиком амикацином не смог подтвердить свою эффективность в повышении показателей выживаемости среди пациентов с пневмонией, вызванной грамотрицательными бактериями. Разработка лекарственного средства велась разработки Bayer и Nektar Therapeutics, пишет PharmaTimes.
В рамках КИ III фазы оценивалась активность новой формы амикацина при комбинации со стандартной терапии пневмонии у интубированных пациентов и больных, находящихся на механической вентиляции легких. Первичной конечной точкой была оценка выживается на 28-32 день лечения, вторичной конечной точкой стало – смертность от пневмонии в течение 28-32 дней. Новое средство по эффективности не превзошло плацебо, свидетельствуют результаты испытаний.
Компании Bayer и Nektar Therapeutics заключили соглашение по совместной разработке амикацина в форме раствора для ингаляции в 2007 году.
Ключевые слова: Bayer, Nektar Therapeutics
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