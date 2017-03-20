Конгресс «Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья Дата проведения: 3-5 апреля 2018

Место проведения: г. Москва, «Рэдиссон Славянская» (площадь Европы, 2)



Организаторами Конгресса являются:

• Министерство Здравоохранения Российской Федерации;

• ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России;

• Российское общество акушеров-гинекологов;

• Общероссийская общественная организация «Российское общество по контрацепции»;

• Международная общественная организация «Ассоциация по патологии шейки матки и кольпоскопии»;

• Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо».



Председателями Конгресса выступают:

Сухих Г.Т. - Президент конгресса, директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова, академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ

Прилепская В.Н. - Председатель организационного и научного комитетов конгресса, заместитель директора по научной работе, руководитель научно - поликлинического отделения ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Президент «Российского общества по контрацепции» и «Ассоциации по патологии шейки матки и кольпоскопии», д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ



Основные научные и клинические направления Конгресса:

• Амбулаторно-поликлиническая служба, новые направления, достижения и перспективы, роль в охране здоровья населения;

• Стандарты, протоколы, рекомендации по оказанию акушерско – гинекологической помощи, вопросы внедрения новых медицинских технологий в амбулаторную практику;

• Вопросы повышения доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям;

• Аборты: правовые, социальные, медицинские аспекты, профилактика абортов и их осложнений;

• Современные достижения и перспективы в развитии методов контрацепции;

• Контрацепция у женщин с отягощенным соматическим анамнезом;

• Генитальные инфекции с позиции клиники, молекулярной биологии и морфологии;

• Инфекции, передаваемые половым путем, новые возможности диагностики и лечения;

• Папилломавирусная инфекция – с позиций гинеколога, иммунолога, вирусолога, онколога;

• Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы у женщин различного возраста;

• Спорные вопросы акушерства и гинекологии;

• Актуальные проблемы гинекологии (ВЗОМТ, миома матки, эндометриоз, гиперпластические процессы, нарушения менструального цикла, нейро-обменно-эндокринный синдром и др.);

• Репродуктивная хирургия

• Актуальные проблемы акушерства: экстрагенитальные, инфекционные, онкологические заболевания и беременность, успехи и достижения в лечении и профилактике осложнений;

• Подготовка к беременности;

• Беременность и роды у женщин групп высокого риска: особенности предгравидарной подготовки, ведения беременности, родов, послеродового периода;

• Аутоиммунные заболевания и их влияние на течение и исход родов;

• Невынашивание беременности: современные тенденции, стандарты, протоколы;

• Преэклампсия: прогнозирование, ранняя диагностика, тактика ведения;

• Молекулярно-генетические исследования в перинатальной медицине, пренатальная диагностика;

• Вспомогательные репродуктивные технологии в лечении бесплодия;

• Вопросы андрологии, урогинекологии, сексологии – рекомендации специалистов на стыке дисциплин;

• Заболевания молочных желез: профилактика, диагностика, лечение достижения и перспективы;

• Амбулаторно-поликлинический этап медицинской реабилитации в современной гинекологии.



В рамках научной программы конгресса особый акцент будет сделан на проведение тренингов, школ, семинаров, дискуссионных клубов, круглых столов по различным проблемам акушерства, гинекологии с выдачей сертификатов.



Заявка по учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке НМО.



Официальная интернет-страница Конгресса

Регистрация на Конференцию открыта



КОНТАКТЫ:

По вопросам регистрации делегатов

E-mail:

+7 (495) 721-88-66 (доб. 111)

моб.: +7 (929) 646-51-66



Ключевые слова: 3-5 апреля 2018г. Москва, «Рэдиссон Славянская» (площадь Европы, 2)• Министерство Здравоохранения Российской Федерации;• ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России;• Российское общество акушеров-гинекологов;• Общероссийская общественная организация «Российское общество по контрацепции»;• Международная общественная организация «Ассоциация по патологии шейки матки и кольпоскопии»;• Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо».Сухих Г.Т. - Президент конгресса, директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова, академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФПрилепская В.Н. - Председатель организационного и научного комитетов конгресса, заместитель директора по научной работе, руководитель научно - поликлинического отделения ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Президент «Российского общества по контрацепции» и «Ассоциации по патологии шейки матки и кольпоскопии», д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ• Амбулаторно-поликлиническая служба, новые направления, достижения и перспективы, роль в охране здоровья населения;• Стандарты, протоколы, рекомендации по оказанию акушерско – гинекологической помощи, вопросы внедрения новых медицинских технологий в амбулаторную практику;• Вопросы повышения доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям;• Аборты: правовые, социальные, медицинские аспекты, профилактика абортов и их осложнений;• Современные достижения и перспективы в развитии методов контрацепции;• Контрацепция у женщин с отягощенным соматическим анамнезом;• Генитальные инфекции с позиции клиники, молекулярной биологии и морфологии;• Инфекции, передаваемые половым путем, новые возможности диагностики и лечения;• Папилломавирусная инфекция – с позиций гинеколога, иммунолога, вирусолога, онколога;• Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы у женщин различного возраста;• Спорные вопросы акушерства и гинекологии;• Актуальные проблемы гинекологии (ВЗОМТ, миома матки, эндометриоз, гиперпластические процессы, нарушения менструального цикла, нейро-обменно-эндокринный синдром и др.);• Репродуктивная хирургия• Актуальные проблемы акушерства: экстрагенитальные, инфекционные, онкологические заболевания и беременность, успехи и достижения в лечении и профилактике осложнений;• Подготовка к беременности;• Беременность и роды у женщин групп высокого риска: особенности предгравидарной подготовки, ведения беременности, родов, послеродового периода;• Аутоиммунные заболевания и их влияние на течение и исход родов;• Невынашивание беременности: современные тенденции, стандарты, протоколы;• Преэклампсия: прогнозирование, ранняя диагностика, тактика ведения;• Молекулярно-генетические исследования в перинатальной медицине, пренатальная диагностика;• Вспомогательные репродуктивные технологии в лечении бесплодия;• Вопросы андрологии, урогинекологии, сексологии – рекомендации специалистов на стыке дисциплин;• Заболевания молочных желез: профилактика, диагностика, лечение достижения и перспективы;• Амбулаторно-поликлинический этап медицинской реабилитации в современной гинекологии.E-mail: reg@mediexpo.ru +7 (495) 721-88-66 (доб. 111)моб.: +7 (929) 646-51-66Ключевые слова: анонс









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