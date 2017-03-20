Конгресс «Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья

27.11.2017 12:06
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
27.11.2017 12:06
Конгресс «Амбулаторно-поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровьяДата проведения: 3-5 апреля 2018
Место проведения: г. Москва, «Рэдиссон Славянская» (площадь Европы, 2)
Организаторами Конгресса являются:
• Министерство Здравоохранения Российской Федерации;
• ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России;
• Российское общество акушеров-гинекологов;
• Общероссийская общественная организация «Российское общество по контрацепции»;
• Международная общественная организация «Ассоциация по патологии шейки матки и кольпоскопии»;
• Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо».
Председателями Конгресса выступают:
Сухих Г.Т. - Президент конгресса, директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова, академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ
Прилепская В.Н. - Председатель организационного и научного комитетов конгресса, заместитель директора по научной работе, руководитель научно - поликлинического отделения ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Президент «Российского общества по контрацепции» и «Ассоциации по патологии шейки матки и кольпоскопии», д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ
Основные научные и клинические направления Конгресса:
• Амбулаторно-поликлиническая служба, новые направления, достижения и перспективы, роль в охране здоровья населения;
• Стандарты, протоколы, рекомендации по оказанию акушерско – гинекологической помощи, вопросы внедрения новых медицинских технологий в амбулаторную практику;
• Вопросы повышения доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям;
• Аборты: правовые, социальные, медицинские аспекты, профилактика абортов и их осложнений;
• Современные достижения и перспективы в развитии методов контрацепции;
• Контрацепция у женщин с отягощенным соматическим анамнезом;
• Генитальные инфекции с позиции клиники, молекулярной биологии и морфологии;
• Инфекции, передаваемые половым путем, новые возможности диагностики и лечения;
• Папилломавирусная инфекция – с позиций гинеколога, иммунолога, вирусолога, онколога;
• Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы у женщин различного возраста;
• Спорные вопросы акушерства и гинекологии;
• Актуальные проблемы гинекологии (ВЗОМТ, миома матки, эндометриоз, гиперпластические процессы, нарушения менструального цикла, нейро-обменно-эндокринный синдром и др.);
• Репродуктивная хирургия
• Актуальные проблемы акушерства: экстрагенитальные, инфекционные, онкологические заболевания и беременность, успехи и достижения в лечении и профилактике осложнений;
• Подготовка к беременности;
• Беременность и роды у женщин групп высокого риска: особенности предгравидарной подготовки, ведения беременности, родов, послеродового периода;
• Аутоиммунные заболевания и их влияние на течение и исход родов;
• Невынашивание беременности: современные тенденции, стандарты, протоколы;
• Преэклампсия: прогнозирование, ранняя диагностика, тактика ведения;
• Молекулярно-генетические исследования в перинатальной медицине, пренатальная диагностика;
• Вспомогательные репродуктивные технологии в лечении бесплодия;
• Вопросы андрологии, урогинекологии, сексологии – рекомендации специалистов на стыке дисциплин;
• Заболевания молочных желез: профилактика, диагностика, лечение достижения и перспективы;
• Амбулаторно-поликлинический этап медицинской реабилитации в современной гинекологии.
В рамках научной программы конгресса особый акцент будет сделан на проведение тренингов, школ, семинаров, дискуссионных клубов, круглых столов по различным проблемам акушерства, гинекологии с выдачей сертификатов.
Заявка по учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке НМО.
Официальная интернет-страница Конгресса
Регистрация на Конференцию открыта
КОНТАКТЫ:
По вопросам регистрации делегатов
E-mail: reg@mediexpo.ru
+7 (495) 721-88-66 (доб. 111)
моб.: +7 (929) 646-51-66
Ключевые слова: анонс
Последние новости