Кабмин одобрил законопроект об упрощении регистрации лекарств с одинаковым МНН Правительство РФ на заседании 23 ноября одобрило законопроект, упрощающий регистрацию выпущенных на одной производственной площадке медикаментов с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обращении лекарственных средств”» будет внесен в Госдуму, сообщается



Цель законопроекта – урегулировать вопросы государственной регистрации лекарственных препаратов с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, выпущенных на одной производственной площадке.



Эта мера позволит сократить сроки доступа лекарственных препаратов на российский рынок, будет способствовать развитию контрактного производства лекарственных препаратов в России, дав российским фармацевтическим производителям возможность выпускать, помимо своей продукции, лекарственные препараты других производителей, подчеркивают в правительстве.





Ключевые слова: регистрация лекарств Правительство РФ на заседании 23 ноября одобрило законопроект, упрощающий регистрацию выпущенных на одной производственной площадке медикаментов с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обращении лекарственных средств”» будет внесен в Госдуму, сообщается на сайте кабмина Цель законопроекта – урегулировать вопросы государственной регистрации лекарственных препаратов с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, выпущенных на одной производственной площадке.Эта мера позволит сократить сроки доступа лекарственных препаратов на российский рынок, будет способствовать развитию контрактного производства лекарственных препаратов в России, дав российским фармацевтическим производителям возможность выпускать, помимо своей продукции, лекарственные препараты других производителей, подчеркивают в правительстве.Ключевые слова: Правительство РФ









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Кабмин одобрил законопроект об упрощении регистрации лекарств с одинаковым МНН Цель законопроекта – урегулировать вопросы государственной регистрации лекарственных препаратов с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, выпущенных на одной производственной площадке.

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