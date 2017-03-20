Кабмин одобрил законопроект об упрощении регистрации лекарств с одинаковым МНН

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Главная / Новости медицины и фармации
27.11.2017 11:41
Кабмин одобрил законопроект об упрощении регистрации лекарств с одинаковым МННПравительство РФ на заседании 23 ноября одобрило законопроект, упрощающий регистрацию выпущенных на одной производственной площадке медикаментов с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обращении лекарственных средств”» будет внесен в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.
Цель законопроекта – урегулировать вопросы государственной регистрации лекарственных препаратов с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, выпущенных на одной производственной площадке.
Эта мера позволит сократить сроки доступа лекарственных препаратов на российский рынок, будет способствовать развитию контрактного производства лекарственных препаратов в России, дав российским фармацевтическим производителям возможность выпускать, помимо своей продукции, лекарственные препараты других производителей, подчеркивают в правительстве.
Ключевые слова: Правительство РФ, регистрация лекарств
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