В онкоцентре Блохина ответили на претензии Генпрокуратуры ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» представил официальный комментарий на претензии Генпрокуратуры РФ в необоснованном взимании платы за медицинские услуги с пациентов.



В онкоцентре рассказали, что ранее в СМИ были озвучены данные проверок ФФОМС за 2016 год, при этом объем Объем выявленных в 2016 году финансовых нарушений ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» составил 0,26% от общего объема финансирования, полученного онкологическим центром от ФФОМС. Эти результаты были направлены в Генпрокуратуры, которая выдала представление Минздраву России об устранении нарушений законодательства в сфере охраны здоровья граждан. «Планово в 2016 году ФФОМС проверил деятельность ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России с целью контроля использования средств и установил нарушения, причиной которых является системное недофинансирование реальных затрат на диагностику и лечение пациентов. Например, тариф ФФОМС на проведение УЗИ брюшной полости на свободную жидкость в соответствии с Приложением №6 к Тарифному соглашению на 2017 год составляет 123,56 рублей, при этом его реальная себестоимость составляет 1388 рублей», - отметили в онкологическом центре.



В сообщении НМИЦ онкологии говорится, что оказание дополнительных медицинских услуг на платной основе с целью уточнения или установки диагноза является системной отраслевой проблемой. Это связано с тем, что сотрудники федеральных медучреждений вынуждены повторно проводить обследования пациента, поступившего из региональных клиник. «В целях необходимости постановки наиболее точного диагноза и установления тактики его лечения федеральное учреждение вынуждено предлагать дополнительные разовые обследования на платной основе за пределами тарифов ОМС. Зачастую результаты повторной диагностики опровергают ранее установленный диагноз онкологического заболевания», - добавили в онкоцентре Блохина.



Ключевые слова: ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» представил официальный комментарий на претензии Генпрокуратуры РФ в необоснованном взимании платы за медицинские услуги с пациентов.В онкоцентре рассказали, что ранее в СМИ были озвучены данные проверок ФФОМС за 2016 год, при этом объем Объем выявленных в 2016 году финансовых нарушений ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» составил 0,26% от общего объема финансирования, полученного онкологическим центром от ФФОМС. Эти результаты были направлены в Генпрокуратуры, которая выдала представление Минздраву России об устранении нарушений законодательства в сфере охраны здоровья граждан. «Планово в 2016 году ФФОМС проверил деятельность ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России с целью контроля использования средств и установил нарушения, причиной которых является системное недофинансирование реальных затрат на диагностику и лечение пациентов. Например, тариф ФФОМС на проведение УЗИ брюшной полости на свободную жидкость в соответствии с Приложением №6 к Тарифному соглашению на 2017 год составляет 123,56 рублей, при этом его реальная себестоимость составляет 1388 рублей», - отметили в онкологическом центре.В сообщении НМИЦ онкологии говорится, что оказание дополнительных медицинских услуг на платной основе с целью уточнения или установки диагноза является системной отраслевой проблемой. Это связано с тем, что сотрудники федеральных медучреждений вынуждены повторно проводить обследования пациента, поступившего из региональных клиник. «В целях необходимости постановки наиболее точного диагноза и установления тактики его лечения федеральное учреждение вынуждено предлагать дополнительные разовые обследования на платной основе за пределами тарифов ОМС. Зачастую результаты повторной диагностики опровергают ранее установленный диагноз онкологического заболевания», - добавили в онкоцентре Блохина.Ключевые слова: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина









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