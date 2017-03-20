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Russian Pharma Awards – 2017: российские врачи выбирают Teva
23 ноября 2017 года в Москве в шестой раз были объявлены победители Ежегодной всероссийской премии в области фармации и медицины Russian Pharma Awards. Фармацевтической компанией №1 российские врачи назвали Teva, а два ее препарата стали лучшими в соответствующих номинациях.
«Признание российского профессионального сообщества сразу в трех номинациях очень важно и ценно для нас, – говорит старший вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия Анна Ярвиц. – Практикующие специалисты хорошо знают наши препараты и ежедневно назначают их миллионам российских пациентов. Врачи доверяют лекарственным средствам Teva – это самая высокая оценка нашей работы».
Russian Pharma Awards была учреждена самой крупной профессиональной площадкой для врачей в РФ «Доктор на работе». Ее участники – более 500 000 практикующих специалистов, что составляет около 55% всех врачей страны – выбирают победителей премии на основании собственного опыта в самой посещаемой в мире социальной сети «Доктор на работе», где проходит анонимное онлайн-голосование.
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