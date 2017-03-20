Минпромторг готов продлить срок перехода к системе маркировки ЛС

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Главная / Новости медицины и фармации
24.11.2017 17:20
Минпромторг готов продлить срок перехода к системе маркировки ЛСМинистерство промышленности и финансов РФ пообещало продлить сроки введения обязательной маркировки лекарственных препаратов, пойдя навстречу представителям фармпромышленности, пишет «Коммерсант». Текущая версия реформы предполагает, что к 1 января 2019 года в обороте не останется немаркированных препаратов, однако фармкомпании пожаловались на высокую стоимость внедрения системы маркировки.
Как заявила в ходе круглого стола в Госдуме заместитель главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Елена Денисова, министерство готово пересмотреть сроки введения маркировки лекарств в РФ. В Минпромторге пояснили, что перенос сроков могут рассмотреть для конкретных групп препаратов после анализа «технологической готовности» производителей к развертыванию системы мониторинга движения лекарств.
На сегодняшний день уже промаркировано 1,9 млн упаковок, рассказал заместитель главы ФНС Андрей Батуркин, в пилотном проекте участвуют 310 компаний, в системе зарегистрирован 41 препарат. Кроме того, готово мобильное приложение, с помощью которого потребитель может проверить, есть ли купленное лекарство в системе маркировки.
Источник «Коммерсанта» в правительстве отметил, что необходимость отсрочки очевидна, «такие проекты за год сложно реализовать, международный опыт показывает, что в разных странах этот процесс занимал два-три года». По его словам, корректно было бы обязать к маркировке в 2018 году только производителей дорогостоящих препаратов, входящих в программу «Семь нозологий», их всего пятьдесят, и это не создаст пиковой нагрузки на систему.
Ключевые слова: маркировка лекарств, Минпромторг
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