Главная / Новости медицины и фармации XIII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год» Компания infor-media Russia открывает новый сезон главных встреч фармацевтического рынка!



XIII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год»

20 февраля

HYATT REGENCY MOSCOW PETROVSKY PARK



Мы гордимся тем, что конференция стала первым и главным ежегодным событием для встречи фармсообщества со всей России для составления перспективного сценария развития рынка.



Профессиональная аудитория для полноценного общения - присутствуют все участники цепочки поставок!

ПРОИЗВОДИТЕЛИ (российские и международные) – 62% + ДИСТРИБЬЮТОРЫ – 10% + АПТЕЧНЫЕ СЕТИ – 28%

60+ СПИКЕРОВ. Все лидеры мнений в одно время и в одном месте: главы крупнейших производителей (ТОП 50), дистрибьютеров (ТОП 10) и аптечных сетей (ТОП 100)

ТОП менеджмент – 78% участников

РЕГИОНЫ – 40% аудитории

Традиционное участие принимают руководители министерств и ведомств, ответственных за развитие отрасли! Минздрав, ФАС, Минпромторг, Росздравнадзор, ЕЭК – подготовьте свой вопрос регуляторам!



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА. ИТОГИ 2017 ГОДА И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД

СИЛА! ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ GMов из ведущих российских и международных фармкомпаний

БЕЗ СЮРПРИЗОВ. ИТОГИ GMP ПРОВЕРОК. Основные нарушения и замечания к иностранным площадкам

HOT! Инвестиции в российский фармрынок: есть ли последствия у санкций?

ЗАКОН & БИЗНЕС: как новые законы изменят правила игры на рынке в 2018 г.?

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ. ЧЕМ ЦЕННА ФАРМА? Как снизить стоимость ЛС?

HIT! Специальная серия интервью с экспертами рынка

ЭКСПЕРТИЗА: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ. Насколько мы близки к достижению доли отечественных ЛС 90%?

ЦИФРОВОЙ РЕЦЕПТ: телемедицина и фарма



МИР ВОКРУГ НАС: новые установки потребителей. Как и что покупают? Тренды в поведении профессиональных аудиторий

НОW MUCH! Единственный поставщик или офсет: снижаем цены или нет?

РАЗГОВОРЫ ПО ДУШАМ: как мы подписали СПИК?

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ: собственное производство субстанций

FIVE O'CLOCK. ФАРМА И ЮРИСТЫ: время поговорить на языке патентов

ЛЕД И ПЛАМЯ В РЕКЛАМЕ: комплаенс и креатив в фарме

БЕЛЫЕ ПЯТНА В ФАРМЕ. Оценка и мониторинг рекламных роликов. Требования к дисклеймерам



Благодаря рекомендациям наших участников нам удается собирать по-настоящему сильный состав аудитории!

Мы уверены, что нам удастся превзойти Ваши ожидания!

С нетерпением ждем встречи с вами на нашей площадке! Будьте ПЕРВЫМИ в курсе событий вместе с лучшими!



Воспользуйтесь скидкой для «РАННИХ ПТАШЕК» и «ХОЧУ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕГО»!

Обратите внимание на различные возможности по участию и скидки!



Подробную информацию об участии и скидках можно узнать у Елены Проненко по тел.: +7 (495) 995 8004, доб. 1272 или по e-mail:



Сайт конференции:



infor-media Russia входит в группу компаний «Тринити Ивентс», ведущего организатора В2В-мероприятий в России.

C 2003 года конференции и форумы компании infor-media Russia посетили более 35000 участников из 450 городов России и СНГ и из 52 стран в Европе, Азии, Центральной и Южной Африке, Северной Америке.





