XIII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год»

Компанияоткрывает новый сезон главных встреч фармацевтического рынка!XIII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год»20 февраляHYATT REGENCY MOSCOW PETROVSKY PARKМы гордимся тем, что конференция стала первым и главным ежегодным событием для встречи фармсообщества со всей России для составления перспективного сценария развития рынка.

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Профессиональная аудитория для полноценного общения - присутствуют. Все лидеры мнений в одно время и в одном месте: главы крупнейших производителей (ТОП 50), дистрибьютеров (ТОП 10) и аптечных сетей (ТОП 100)– 78% участников– 40% аудиториипринимают, ответственных за развитие отрасли! Минздрав, ФАС, Минпромторг, Росздравнадзор, ЕЭК – подготовьте свой вопрос регуляторам!

В ПРОГРАММЕ:

. ИТОГИ 2017 ГОДА И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОДОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ GMов из ведущих российских и международных фармкомпаний. ИТОГИ GMP ПРОВЕРОК. Основные нарушения и замечания к иностранным площадкам! Инвестиции в российский фармрынок: есть ли последствия у санкций?: как новые законы изменят правила игры на рынке в 2018 г.?. ЧЕМ ЦЕННА ФАРМА? Как снизить стоимость ЛС?! Специальная серия интервью с экспертами рынка: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ. Насколько мы близки к достижению доли отечественных ЛС 90%?: телемедицина и фарма

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