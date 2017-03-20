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 Главная / Новости медицины и фармации

24.11.2017 16:37

XIII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год»

Компания infor-media Russia открывает новый сезон главных встреч фармацевтического рынка!

XIII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год»
20 февраля
HYATT REGENCY MOSCOW PETROVSKY PARK

Мы гордимся тем, что конференция стала первым и главным ежегодным событием для встречи фармсообщества со всей России для составления перспективного сценария развития рынка.

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?


Профессиональная аудитория для полноценного общения - присутствуют все участники цепочки поставок!
ПРОИЗВОДИТЕЛИ (российские и международные) – 62% + ДИСТРИБЬЮТОРЫ – 10% + АПТЕЧНЫЕ СЕТИ – 28%
60+ СПИКЕРОВ. Все лидеры мнений в одно время и в одном месте: главы крупнейших производителей (ТОП 50), дистрибьютеров (ТОП 10) и аптечных сетей (ТОП 100)
ТОП менеджмент – 78% участников
РЕГИОНЫ – 40% аудитории
Традиционное участие принимают руководители министерств и ведомств, ответственных за развитие отрасли! Минздрав, ФАС, Минпромторг, Росздравнадзор, ЕЭК – подготовьте свой вопрос регуляторам!

В ПРОГРАММЕ:


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА. ИТОГИ 2017 ГОДА И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД
СИЛА! ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ GMов из ведущих российских и международных фармкомпаний
БЕЗ СЮРПРИЗОВ. ИТОГИ GMP ПРОВЕРОК. Основные нарушения и замечания к иностранным площадкам
HOT! Инвестиции в российский фармрынок: есть ли последствия у санкций?
ЗАКОН & БИЗНЕС: как новые законы изменят правила игры на рынке в 2018 г.?
ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ. ЧЕМ ЦЕННА ФАРМА? Как снизить стоимость ЛС?
HIT! Специальная серия интервью с экспертами рынка
ЭКСПЕРТИЗА: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ. Насколько мы близки к достижению доли отечественных ЛС 90%?
ЦИФРОВОЙ РЕЦЕПТ: телемедицина и фарма

А ТАКЖЕ:


МИР ВОКРУГ НАС: новые установки потребителей. Как и что покупают? Тренды в поведении профессиональных аудиторий
НОW MUCH! Единственный поставщик или офсет: снижаем цены или нет?
РАЗГОВОРЫ ПО ДУШАМ: как мы подписали СПИК?
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ: собственное производство субстанций
FIVE O'CLOCK. ФАРМА И ЮРИСТЫ: время поговорить на языке патентов
ЛЕД И ПЛАМЯ В РЕКЛАМЕ: комплаенс и креатив в фарме
БЕЛЫЕ ПЯТНА В ФАРМЕ. Оценка и мониторинг рекламных роликов. Требования к дисклеймерам

Благодаря рекомендациям наших участников нам удается собирать по-настоящему сильный состав аудитории!
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С нетерпением ждем встречи с вами на нашей площадке! Будьте ПЕРВЫМИ в курсе событий вместе с лучшими!

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Обратите внимание на различные возможности по участию и скидки!

Подробную информацию об участии и скидках можно узнать у Елены Проненко по тел.: +7 (495) 995 8004, доб. 1272 или по e-mail: E.Pronenko@infor-media.ru.

Сайт конференции: www.pharma-conf.ru

infor-media Russia входит в группу компаний «Тринити Ивентс», ведущего организатора В2В-мероприятий в России.
C 2003 года конференции и форумы компании infor-media Russia посетили более 35000 участников из 450 городов России и СНГ и из 52 стран в Европе, Азии, Центральной и Южной Африке, Северной Америке.


Ключевые слова: анонс


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