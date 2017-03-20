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 Главная / Новости медицины и фармации

24.11.2017 16:03

Х Юбилейный Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью»

Компания infor-media Russia открывает новый сезон главных встреч фармацевтического рынка!

Х Юбилейный Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
21 февраля 
HYATT REGENCY MOSCOW PETROVSKY PARK

В этом году Аптечный саммит отмечает юбилей! Мы гордимся тем, что конференция стала главным ежегодным событием для встречи аптечного сообщества со всей России. Благодаря рекомендациям наших участников нам удается собирать по-настоящему высочайший состав аудитории, состоящий из владельцев и генеральных директоров аптечных сетей. Вместе с ними мы откровенно обсуждаем стратегии выживания на высоко конкурентном рынке! 

Первая значимая встреча года!

450+ делегатов. ТОП 100 российский аптечных сетей. ТОП 20 дистрибуторов
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: на сцене только главные трендсеттеры российской фармрозницы
ШЕСТЬ дискуссий; ТРИ интервью; ДВА круглых стола
78 ПРОЦЕНТОВ региональных сетей
+ Аптечные сети из СНГ

В ПРОГРАММЕ:
АПТЕКИ, ВПЕРЕД! Прогноз погоды на завтра
КРОЛИКИ И УДАВЫ: есть ли шансы уцелеть неконсолидированной рознице? Кто ее поддержит? 
АВИТАМИНОЗ на аптечном рынке: слияния и поглощения аптечных сетей. Каких сюрпризов еще ожидать?
РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. В чем секрет успешных сетей?
ВОТ ТАКАЯ ВОТ МАРЖА: есть ли рецепты повышения маржинальности рынка?
ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ: что еще можно сделать с аптечной наценкой? 
ПРО ДЕНЬГИ: как выжить традиционной аптеке при открытии рядом дискаунтера?
ПРОДАНО! СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА. Откровенный разговор бывших и нынешних собственников
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО В ФАРМЕ. Откровенные признания дистрибуторов и производителей

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С ПАРТНЕРСТВОМ. Каким оно бывает, если настоящее? Объединение крупных сетей в альянсы.
ТАБОР УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ. В чем сила…брат? 
НЕЛЕКАРСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ: продавать нельзя игнорировать (правильно поставить запятую)

Традиционно для вас действуют специальные условия NETWORKING OPPORTUNITY! С нашей помощью Вы сможете организовать переговоры с партнерами!

Воспользуйтесь скидкой для «РАННИХ ПТАШЕК» и «ХОЧУ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕГО»! 
Обратите внимание на различные возможности по участию и скидки!

Мы ждем вас на первом ключевом событии 2018 года для всей аптечной розницы!
Полная информация на сайте конференции: www.congress.pharma-conf.ru и у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru 

infor-media Russia входит в группу компаний «Тринити Ивентс», ведущего организатора В2В-мероприятий в России.
C 2003 года конференции и форумы компании infor-media Russia посетили более 35000 участников из 450 городов России и СНГ и из 52 стран в Европе, Азии, Центральной и Южной Африке, Северной Америке.

Ключевые слова: анонс


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