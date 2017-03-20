Х Юбилейный Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью» Компания infor-media Russia открывает новый сезон главных встреч фармацевтического рынка!



Х Юбилейный Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью»

21 февраля

HYATT REGENCY MOSCOW PETROVSKY PARK



В этом году Аптечный саммит отмечает юбилей! Мы гордимся тем, что конференция стала главным ежегодным событием для встречи аптечного сообщества со всей России. Благодаря рекомендациям наших участников нам удается собирать по-настоящему высочайший состав аудитории, состоящий из владельцев и генеральных директоров аптечных сетей. Вместе с ними мы откровенно обсуждаем стратегии выживания на высоко конкурентном рынке!



Первая значимая встреча года!



450+ делегатов. ТОП 100 российский аптечных сетей. ТОП 20 дистрибуторов

БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: на сцене только главные трендсеттеры российской фармрозницы

ШЕСТЬ дискуссий; ТРИ интервью; ДВА круглых стола

78 ПРОЦЕНТОВ региональных сетей

+ Аптечные сети из СНГ



В ПРОГРАММЕ:

АПТЕКИ, ВПЕРЕД! Прогноз погоды на завтра

КРОЛИКИ И УДАВЫ: есть ли шансы уцелеть неконсолидированной рознице? Кто ее поддержит?

АВИТАМИНОЗ на аптечном рынке: слияния и поглощения аптечных сетей. Каких сюрпризов еще ожидать?

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. В чем секрет успешных сетей?

ВОТ ТАКАЯ ВОТ МАРЖА: есть ли рецепты повышения маржинальности рынка?

ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ: что еще можно сделать с аптечной наценкой?

ПРО ДЕНЬГИ: как выжить традиционной аптеке при открытии рядом дискаунтера?

ПРОДАНО! СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА. Откровенный разговор бывших и нынешних собственников

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО В ФАРМЕ. Откровенные признания дистрибуторов и производителей



А ТАКЖЕ:

РАЗМЫШЛЕНИЯ об эффективной модели дискаунтера

АПТЕКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ. Встречаем по одежке - обслуживаем с умом

С ПАРТНЕРСТВОМ. Каким оно бывает, если настоящее? Объединение крупных сетей в альянсы.

ТАБОР УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ. В чем сила…брат?

НЕЛЕКАРСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ: продавать нельзя игнорировать (правильно поставить запятую)



Традиционно для вас действуют специальные условия NETWORKING OPPORTUNITY! С нашей помощью Вы сможете организовать переговоры с партнерами!



Воспользуйтесь скидкой для «РАННИХ ПТАШЕК» и «ХОЧУ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕГО»!

Обратите внимание на различные возможности по участию и скидки!



Мы ждем вас на первом ключевом событии 2018 года для всей аптечной розницы!

Полная информация на сайте конференции:



infor-media Russia входит в группу компаний «Тринити Ивентс», ведущего организатора В2В-мероприятий в России.

C 2003 года конференции и форумы компании infor-media Russia посетили более 35000 участников из 450 городов России и СНГ и из 52 стран в Европе, Азии, Центральной и Южной Африке, Северной Америке.



Ключевые слова: Компания infor-media Russia открывает новый сезон главных встреч фармацевтического рынка!21 февраляHYATT REGENCY MOSCOW PETROVSKY PARKВ этом году Аптечный саммит отмечает юбилей! Мы гордимся тем, что конференция стала главным ежегодным событием для встречи аптечного сообщества со всей России. Благодаря рекомендациям наших участников нам удается собирать по-настоящему высочайший состав аудитории, состоящий из владельцев и генеральных директоров аптечных сетей. Вместе с ними мы откровенно обсуждаем стратегии выживания на высоко конкурентном рынке!. ТОП 100 российский аптечных сетей. ТОП 20 дистрибуторов: на сцене только главные трендсеттеры российской фармрозницыдискуссий;интервью;круглых столарегиональных сетей+ Аптечные сети изПрогноз погоды на завтраесть ли шансы уцелеть неконсолидированной рознице? Кто ее поддержит?на аптечном рынке: слияния и поглощения аптечных сетей. Каких сюрпризов еще ожидать?В чем секрет успешных сетей?: есть ли рецепты повышения маржинальности рынка?: что еще можно сделать с аптечной наценкой?как выжить традиционной аптеке при открытии рядом дискаунтера?Откровенный разговор бывших и нынешних собственниковОткровенные признания дистрибуторов и производителейоб эффективной модели дискаунтераВстречаем по одежке - обслуживаем с умом. Каким оно бывает, если настоящее? Объединение крупных сетей в альянсы.. В чем сила…брат?: продавать нельзя игнорировать (правильно поставить запятую)Традиционно для вас действуют специальные условия NETWORKING OPPORTUNITY! С нашей помощью Вы сможете организовать переговоры с партнерами!Мы ждем вас на первом ключевом событии 2018 года для всей аптечной розницы!Полная информация на сайте конференции: www.congress.pharma-conf.ru и у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru входит в группу компаний, ведущего организатора В2В-мероприятий в России.C 2003 года конференции и форумы компании infor-media Russia посетили более 35000 участников из 450 городов России и СНГ и из 52 стран в Европе, Азии, Центральной и Южной Африке, Северной Америке.Ключевые слова: анонс









Последние новости



Минпромторг готов продлить срок перехода к системе маркировки ЛС В Минпромторге пояснили, что перенос сроков могут рассмотреть для конкретных групп препаратов после анализа «технологической готовности» производителей к развертыванию системы мониторинга движения лекарств.

Крупнейшее производство имплантатов для остеосинтеза появилось в Новосибирске Производство титановых имплантатов для остеосинтеза запустили в Медицинском промышленном парке в Новосибирске. До конца года в парке откроется еще два производства: по выпуску лабораторного пластика и персонализированных медицинских имплантатов.

Виртуальный аватар помог пациентам с шизофренией справиться со слуховыми галлюцинациями Экспериментальная терапия с применением цифровой визуализации (аватара) слуховых галлюцинаций подтвердила свою перспективность для лечения пациентов с шизофренией. Постепенно терапия позволила пациентам научиться быть более уверенным в себе и противостоять галлюцинации.

Аптечный рынок БАД вырос по итогам трех кварталов В этот период наблюдался прирост продаж БАД как импортных (+23%), так и отечественных (+12%). Наибольшая доля потребления биологически активных добавок приходится на локальных производителей: 64,9% в рублях и 85,4% в упаковках.