Крупнейшее производство имплантатов для остеосинтеза появилось в Новосибирске

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Главная / Новости медицины и фармации
24.11.2017 16:01
Крупнейшее производство имплантатов для остеосинтеза появилось в НовосибирскеКрупнейшее в стране производство титановых имплантатов для остеосинтеза запустили в Медицинском промышленном парке в Новосибирске. В год будет выпускаться 15 тыс. таких медицинских изделий, передает ТАСС.
«Появилась абсолютно новая линия по производству новых материалов для хирургии, для травмы - пластины остеосинтеза. В России всего три производства, которые занимаются выпуском подобных изделий. Одно из них (в Подмосковье) - это чистая локализация английской фирмы и ничего российского там нет. Второе производство в Рыбинске - там не производится и четверти тех изделий, которые производятся здесь», - сообщил в заместитель губернатора Новосибирской области Александр Титков.
Генеральный директор Медицинского технопарка Екатерина Мамонова рассказала, что до конца 2017 года в Медицинском промышленном парке откроется еще два производства: по выпуску лабораторного пластика и персонализированных медицинских имплантатов.
Медицинский промышленный парк, первая очередь которого открылась на базе Медтехнопарка летом 2016 года, позволит закрыть в среднем 30% потребностей России в различных изделиях медицинского назначения. Входящие в него компании занимаются выпуском протезов-имплантатов суставов, внешних экзопротезов, биодеградируемых конструкций для травматологии и ортопедии, аппаратных реабилитационных комплексов. Стоимость этих изделий в среднем на 25-30% ниже, чем у импортных аналогов. Совокупный оборот компаний составляет около 500 млн рублей, продукция поставляется во все российские регионы.
К 2019 году, после ввода в эксплуатацию третьей очереди, производственная мощность парка должна составить 53 тыс. единиц продукции. Общий объем инвестиций во все этапы составляет 685 млн рублей.
Ключевые слова: остеосинтез, производство, Новосибирск
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