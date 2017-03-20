Виртуальный аватар помог пациентам с шизофренией справиться со слуховыми галлюцинациями

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Главная / Новости медицины и фармации
24.11.2017 14:16
Виртуальный аватар помог пациентам с шизофренией справиться со слуховыми галлюцинациямиЭкспериментальная терапия с применением цифровой визуализации (аватара) слуховых галлюцинаций подтвердила свою перспективность для лечения пациентов с шизофренией. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry, информирует Reuters.
В испытаниях нового терапевтического подхода приняли участие 150 человек: половина из них прошла курс «аватар-терапии» (50-минутные сеансы раз в неделю на протяжении 6 недель), вторая половина посещала классические консультации с психиатром. Для исследования отбирались пациенты, которым медикаментозная терапия не помогла полностью избавиться от мучительных слуховых галлюцинаций (проявления симптома в течение не менее одного года). Все участники продолжали принимать назначенные антипсихотики.
До начала терапии пациент вместе с врачом создавал виртуальную визуализацию своей слуховой галлюцинации – «голоса в голове», включая его внешний вид, звучание голоса, интонации. Затем врач, находящийся в соседней комнате, озвучивает аватара. Постепенно пациент учится быть более уверенным в себе и противостоять галлюцинации. По словам авторов исследования, новый подход оказался более эффективным в борьбе со слуховыми галлюцинациями, чем стандартный консультации с психиатром. Однако, несмотря на положительные результаты этого исследования, необходимо продолжить испытания экспериментальной терапии для ее внедрения в медицинскую практику.
Ключевые слова: шизофрения
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