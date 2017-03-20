Аптечный рынок БАД вырос по итогам трех кварталов Емкость коммерческого рынка БАД по результатам 1-3 кварталов 2017 г. составила 35,15 млрд рублей в ценах отпуска, что на 15,5% выше, чем за аналогичный период 2016 г. В натуральном выражении было реализовано около 264,7 млн упаковок биологически активных добавок (+8,3% к показателям прошлого года). Такие данные представила аналитическая компания



В этот период наблюдался прирост продаж БАД как импортных (+23%), так и отечественных (+12%). Наибольшая доля потребления биологически активных добавок приходится на локальных производителей: 64,9% в рублях и 85,4% в упаковках.



Средние цены на биологически активные добавки за год выросли примерно на 7%. Импортные БАД показали прирост цен на 6%, БАД отечественных производителей подорожали на 4%.



Наибольшее количество продаж БАД в натуральном выражении пришлось на ценовой сегмент до 50 рублей (58,5%), в этом сегменте лидерами продаж являются Гематоген, Асвитол и Аскорбин Ка Форте. Из- за дешевизны сегмента в стоимостном выражении на него приходится наименьшая доля – 8,5%. Лидером продаж биологически активных добавок в денежном выражении стал самый дорогой ценовой сегмент (от 500 рублей), его доля в денежном выражении составила 42,9%, а в натуральном выражении – 6,5% продаж розничного коммерческого сектора фармрынка БАД. Брендами-лидерами дорогого сектора стали Солгар, Фемибион и Максилак.



Ключевые слова: Аптечный рынок Емкость коммерческого рынка БАД по результатам 1-3 кварталов 2017 г. составила 35,15 млрд рублей в ценах отпуска, что на 15,5% выше, чем за аналогичный период 2016 г. В натуральном выражении было реализовано около 264,7 млн упаковок биологически активных добавок (+8,3% к показателям прошлого года). Такие данные представила аналитическая компания AlphaRM В этот период наблюдался прирост продаж БАД как импортных (+23%), так и отечественных (+12%). Наибольшая доля потребления биологически активных добавок приходится на локальных производителей: 64,9% в рублях и 85,4% в упаковках.Средние цены на биологически активные добавки за год выросли примерно на 7%. Импортные БАД показали прирост цен на 6%, БАД отечественных производителей подорожали на 4%.Наибольшее количество продаж БАД в натуральном выражении пришлось на ценовой сегмент до 50 рублей (58,5%), в этом сегменте лидерами продаж являются Гематоген, Асвитол и Аскорбин Ка Форте. Из- за дешевизны сегмента в стоимостном выражении на него приходится наименьшая доля – 8,5%. Лидером продаж биологически активных добавок в денежном выражении стал самый дорогой ценовой сегмент (от 500 рублей), его доля в денежном выражении составила 42,9%, а в натуральном выражении – 6,5% продаж розничного коммерческого сектора фармрынка БАД. Брендами-лидерами дорогого сектора стали Солгар, Фемибион и Максилак.Ключевые слова: БАД









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