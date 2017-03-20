30 ноября – 1 декабря 2017 года состоится XVI Ассамблея «Здоровье Москвы» Местом проведения форума станет Международный выставочный центр

«Крокус Экспо», Москва.



Ассамблея – итоговый научно-практический форум московского здравоохранения, в котором традиционно принимают участие свыше 4 тысяч врачей и специалистов отрасли, представителей научно-медицинской сферы, руководителей и сотрудников федеральных и ведомственных лечебных учреждений, преподавателей и ученых национально-исследовательских университетов и центров.



Организаторы

Правительство Москвы,

Департамент здравоохранения города Москвы,

НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента

здравоохранения города Москвы



Целевая аудитория

главные врачи, организаторы здравоохранения, директоры НИИ, заведующие отделениями, научные сотрудники, врачи и специалисты следующих направлений: терапия, кардиология, гастроэнтерология, неврология, ревматология, пульмонология, нефрология, инфекционные болезни, педиатрия, неонатология, хирургия, акушерство и гинекология, урология, травматология и ортопедия, нейрохирургия, анестезиология и реаниматология, оториноларингология, стоматология, онкология, дерматовенерология, психиатрия и психотерапия, фтизиатрия и аллергология, гематология, наркология, фармакология, репродуктология, комбустиология, рентгенология и радиология, лабораторные исследования и др.



Научная программа предполагает насыщенное, разностороннее и емкое наполнение, с точки зрения научно-практического опыта и наработок. В фокусе внимания актуальные вопросы, касающиеся состояния, перспектив и тенденций развития, а также достижений и передовых технологий в области здравоохранения и медицины. В научных вопросах Ассамблеи: диагностика и лечение сахарного диабета и его осложнений; профилактика мозговых инсультов и индивидуальный контроль артериальной гипертензии; хронические заболевания печени; пути повышения качества диагностики и лечение заболеваний пищевода, желудка и поджелудочной железы; ВИЧ-инфекция как междисциплинарная проблема; современные хирургические технологии в многопрофильных клиниках Москвы; профилактика материнской смертности; разбор клинических случаев, касающихся часто болеющих детей; анализ международных рекомендаций – 2016 в современной урологической практике; перспективные клинико-организационные модели психиатрической помощи; вопросы диагностики и профилактики наследственных болезней; паллиативная медицинская помощь и многие другие актуальные и дискуссионные вопросы в области кардиологии, неврологии, ревматологии, пульмонологии, нефрологии, анестезиологии и реаниматологии и других дисциплин.



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Ключевые слова: – итоговый научно-практический форум московского здравоохранения, в котором традиционно принимают участие свыше 4 тысяч врачей и специалистов отрасли, представителей научно-медицинской сферы, руководителей и сотрудников федеральных и ведомственных лечебных учреждений, преподавателей и ученых национально-исследовательских университетов и центров.Правительство Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департаментаздравоохранения города Москвыглавные врачи, организаторы здравоохранения, директоры НИИ, заведующие отделениями, научные сотрудники, врачи и специалисты следующих направлений: терапия, кардиология, гастроэнтерология, неврология, ревматология, пульмонология, нефрология, инфекционные болезни, педиатрия, неонатология, хирургия, акушерство и гинекология, урология, травматология и ортопедия, нейрохирургия, анестезиология и реаниматология, оториноларингология, стоматология, онкология, дерматовенерология, психиатрия и психотерапия, фтизиатрия и аллергология, гематология, наркология, фармакология, репродуктология, комбустиология, рентгенология и радиология, лабораторные исследования и др.предполагает насыщенное, разностороннее и емкое наполнение, с точки зрения научно-практического опыта и наработок. В фокусе внимания актуальные вопросы, касающиеся состояния, перспектив и тенденций развития, а также достижений и передовых технологий в области здравоохранения и медицины. В научных вопросах Ассамблеи: диагностика и лечение сахарного диабета и его осложнений; профилактика мозговых инсультов и индивидуальный контроль артериальной гипертензии; хронические заболевания печени; пути повышения качества диагностики и лечение заболеваний пищевода, желудка и поджелудочной железы; ВИЧ-инфекция как междисциплинарная проблема; современные хирургические технологии в многопрофильных клиниках Москвы; профилактика материнской смертности; разбор клинических случаев, касающихся часто болеющих детей; анализ международных рекомендаций – 2016 в современной урологической практике; перспективные клинико-организационные модели психиатрической помощи; вопросы диагностики и профилактики наследственных болезней; паллиативная медицинская помощь и многие другие актуальные и дискуссионные вопросы в области кардиологии, неврологии, ревматологии, пульмонологии, нефрологии, анестезиологии и реаниматологии и других дисциплин.Сайт - http://www.moscowhealth.ru/ Ключевые слова: анонс









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