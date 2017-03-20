В Ярославле организовано производство глатирамера ацетата

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Главная / Новости медицины и фармации
24.11.2017 12:01
В Ярославле организовано производство глатирамера ацетатаЯрославский завод готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций, входящий в группу компаний «Р-Фарм», завершил реализацию проекта по локализации полного цикла производства препарата Глатират (глатирамера ацетат) в преднаполненных шприцах, говорится на сайте мэрии Ярославля. Лекарственное средство предназначено для лечения рассеянного склероза.
Общие инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей. В рамках подготовки участка к запуску было закуплено технологическое и лабораторное оборудование, сформирован штат, проведены валидационные и квалификационные испытания, пройдены необходимые проверки.
Глатирамера ацетат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и в программу «Семь нозологий». В 2016 году постановлением Правительства Ярославской области проект «Организация производства препаратов в шприцах» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона.
Ключевые слова: Р-Фарм, Ярославль, локализация производства
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