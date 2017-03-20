В Ярославле организовано производство глатирамера ацетата Ярославский завод готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций, входящий в группу компаний «Р-Фарм», завершил реализацию проекта по локализации полного цикла производства препарата Глатират (глатирамера ацетат) в преднаполненных шприцах, говорится



Общие инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей. В рамках подготовки участка к запуску было закуплено технологическое и лабораторное оборудование, сформирован штат, проведены валидационные и квалификационные испытания, пройдены необходимые проверки.



Глатирамера ацетат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и в программу «Семь нозологий». В 2016 году постановлением Правительства Ярославской области проект «Организация производства препаратов в шприцах» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона.



Ключевые слова: Ярославль, локализация производства Ярославский завод готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций, входящий в группу компаний «Р-Фарм», завершил реализацию проекта по локализации полного цикла производства препарата Глатират (глатирамера ацетат) в преднаполненных шприцах, говорится на сайте мэрии Ярославля . Лекарственное средство предназначено для лечения рассеянного склероза.Общие инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей. В рамках подготовки участка к запуску было закуплено технологическое и лабораторное оборудование, сформирован штат, проведены валидационные и квалификационные испытания, пройдены необходимые проверки.Глатирамера ацетат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и в программу «Семь нозологий». В 2016 году постановлением Правительства Ярославской области проект «Организация производства препаратов в шприцах» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона.Ключевые слова: Р-Фарм









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В Ярославле организовано производство глатирамера ацетата Ярославский завод готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций, входящий в группу компаний «Р-Фарм», приступил к выпуску глатирамера ацетат, предназначенного для лечения рассеянного склероза. Общие инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей.

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