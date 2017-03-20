Главная / Новости медицины и фармации Гомеопатия: доверие определяет личный опыт, а недоверие – недостаток информации Сегодня фармацевтическая компания «БУАРОН» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представили результаты опроса «Индекс БУАРОН: отношение россиян к гомеопатии». Согласно полученным данным, с понятием «гомеопатический метод лечения» знакомо три четверти опрошенных (74%), каждый пятый (19%) применял его лично. Большинство (65%) от числа тех, кто хорошо знает о нем и имеет личный опыт применения, считают этот метод эффективным.



Как показало исследование, свое доверие к гомеопатическому методу профилактики и лечения россияне аргументируют прежде всего, уверенностью в эффективности таких препаратов, основанной на личном опыте их применения или опыте родственников. Основная же причина недоверия - недостаток знаний о гомеопатии. Так, например, опрошенные слабо информированы о том, что этот метод признан в нашей стране: даже половина (52%) слышавших о гомеопатии и сообщивших об опыте ее применения считают, что она не узаконена приказами Министерства здравоохранения РФ, об обратном говорят только 22%.



Евгения Ших, д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: «В целом же, гомеопатический метод официально разрешен в стране с 1995 года приказом Минздрава РФ №335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении». Сегодня любой врач или фармацевт может на основании своих знаний и в рамках своей профессиональной деятельности назначать гомеопатические лекарства наравне с другими лекарствами. Более того, их допуск на рынок осуществляется на общих для всех лекарств основаниях – после прохождения всех этапов регистрации и предоставления полного досье, включающего результаты клинических исследований».



По данным опроса, россияне сами отмечают, что в средствах массовой информации достоверных данных о гомеопатии недостаточно: 64% респондентов считают, что ее либо совсем нет, либо мало. Среди источников, от которых опрошенные хотели бы получать информацию об этом методе лечения, лидирует врач в поликлинике или больнице: его назвал каждый третий (36%).



Лусине Хачатрян, д.м.н., профессор кафедры детских болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: «Нельзя недооценивать роль врача в назначении гомеопатических препаратов. Ведь лечение начинается не с выписки конкретного лекарственного средства, а с диагностики, составления полной клинической картины заболевания, определения особенностей пациента, которые влияют на переносимость и эффективность того или иного препарата. Только врач способен поставить диагноз, в индивидуальном порядке назначить лекарство, объяснить пациенту суть своих рекомендаций. Будет ли это гомеопатическое средство или негомеопатическое, а может их комбинация – это зона ответственности специалиста».



Исследование выявило и то, что мнения о наличии у гомеопатических препаратов доказательной базы тех, кто знает или слышал о гомеопатии, разделились практически поровну: 40% считает, что они проходят обязательные клинические испытания и сертификацию, как и средства «классической» медицины, а 39% - что не проходят.



Ирина Никулина, генеральный директор компании «БУАРОН» в России: «Российское законодательство одинаково строго относится к допуску любых лекарственных средств к реализации в аптеке, не делая поблажек для гомеопатических. Все наши препараты, которые продаются в России, проходят соответствующие клинические испытания. Результаты исследований определяют, будут ли присутствовать лекарства в России или нет. Кроме того, в мире отмечается интерес к возможностям гомеопатического метода в ежедневной практике. Так, например, недавно во Франции было проведено масштабное фармако-эпидемиологическое исследование EPI-3 с участием более 8500 пациентов и более 800 врачей. Рассматривались три группы заболеваний: тревожные расстройства, заболевания опорно-двигательного аппарата и инфекции верхних дыхательных путей. Оно показало, что при лечении гомеопатическими препаратами пациенты принимали на 57% меньше антибиотиков, на 46% меньше обезболивающих, противовоспалительных и в два раза меньше транквилизаторов. Исследования гомеопатии продолжаются, в том числе и благодаря усилиям нашей компании».



Обращаем Ваше внимание: при использовании данных исследования, ссылка на его название «Индекс БУАРОН: восприятие россиянами гомеопатии» и ВЦИОМ обязательна.







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