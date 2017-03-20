Росздравнадзор исключает вероятность дефицита лекарств из-за маркировки

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Главная / Новости медицины и фармации
24.11.2017 11:06
Росздравнадзор исключает вероятность дефицита лекарств из-за маркировкиГлава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что из-за внедрения системы обязательной маркировки лекарственных препаратов России не грозит дефицит медикаментов. По его словам, в дальнейшем эта система упростит процесс выхода новых лекарств на отечественный рынок.
«Дефицит лекарств, рассматриваемый на сегодняшний день, это, на мой взгляд, скорее больше "пугалка" такая, потому что одновременное введение фактически у основных производителей маркировки - это касается и Китайской народной республики, это касается и европейского рынка, США, Бразилии, Аргентины и ряда других стран. Сегодня система маркировки двигается везде», - приводит Interfax слова Мурашко, выступившего на круглом столе в Госдуме.
Глава надзорного ведомства отметил, что введение маркировки «в последующем несет для производителей очень большое количество бенефитов», не только в виде коммерческой выгоды, но и «в виде ускорения доступа на рынок в плане фармаконадзора, это в том числе и сокращения для ряда препаратов третьей фазы испытаний».
Ранее СМИ сообщили, что производители дешевых лекарственных препаратов направили в Совет безопасности и Госдуму письмо, в котором предупредили о риске исчезновения с российского рынка препаратов низкой ценовой категории, связанном с введением обязательной маркировки всех медикаментов с 2019 года. Под обращением подписались «Марбиофарм», «Уралбиофарм», «Органика», «МОСФАРМ», «Авексима Сибирь», «Компания Деко», «ОЗОН», «Татхимфармпрепараты», «Ирбитский химико-фармацевтический завод» и «Кировская фармацевтическая фабрика».
Как рассказал глава Росздравнадзора, дешевые лекарственные препараты нельзя исключить из системы маркировки, так как они тоже могут быть фальсифицированы. Он также напомнил, что маркировка на первом этапе коснется орфанных препаратов. По этому направлению сейчас имеются наибольшие нарушения.
Ключевые слова: Росздравнадзор, Михаил Мурашко, маркировка лекарств
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