Главная / Новости медицины и фармации В фармрознице становится всё сложнее использовать оригинальные форматы развития Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2017 г.

Третий квартал в отношении российской фармрозницы изобиловал самыми разнообразными событиями.

Нам пришлось стать свидетелями, как всевозможных сделок, зачастую довольно крупных, так и возобновления риторики по отдельным регуляторным вопросам, в частности возможности продажи ЛП в супермаркетах.



Вопрос с расширением точек продажи ЛП, который с перерывами продолжается с 2014 г., уже порядком поднадоел. Никакой явной целесообразности в данном нововведении не могут найти ни представители профессионального фармсообщества, ни, рискнём предположить, и представители «большой розницы», которые медленно, но верно развивают собственные проекты в фармритейле. Тем не менее данный вопрос поднимается из недр Правительства с завидным постоянством.



Сделки, число которых с каждым днём, кажется, только нарастает, тоже стали явлением почти обыденным. Смену собственников «Классики» и «Фармакора», даже с поправкой на приличный размер компаний, тоже сложно заподозрить в оригинальности, хотя бы в силу разительного сходства судьбы этих компаний до продажи и организационного формата, в котором проводились сделки.

Так что, при детальном рассмотрении кажущееся разнообразие информационного потока оставляет ощущение некоторого дежавю, которое на фоне вполне явных признаков стагнации российского фармрынка выглядит весьма симптоматично.

№

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Кол-во точек на 01.10.2017

Доля на рынке по итогам 1-3 кв. 2017 г., %

ЛП

не ЛП

рынок в целом, без ЛЛО

Классические аптечные сети 1 АСНА1 Москва 7 704 12,9 11,3 12,5 2 Ригла2 Москва 1 938 5,0 5,4 5,1 3 Аптечная сеть 36,63 Москва 1 932 5,0 4,5 4,9 4 ГК Эркафарм Москва 1 414 3,7 3,5 3,6 5 Имплозия2 Самара 2 731 3,3 3,5 3,4 6 Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья Пермь 1395 2,8 1,7 2,6 7 Нео-Фарм Москва 427 2,4 1,4 2,2 8 Фармленд Уфа 922 1,7 1,8 1,7 9 Фармаимпекс2 Ижевск 715 1,6 2,0 1,7 10 Аптека-Таймер Пермь 615 1,5 1,3 1,5 11 Апрель Краснодар 693 1,5 2,1 1,6 12 Фармакопейка - Твой Доктор Москва 893 1,5 1,3 1,5 13 Мелодия здоровья Новосибирск 1 182 1,4 1,6 1,4 14 Вита Самара 829 1,4 1,8 1,4 15 Максавит (включая 36,7С) Н.Новгород 369 1,3 0,6 1,2 Аптечные ассоциации4 1 ПроАптека Москва 2 939 3,5 1,6 3,1 2 МФО С.-Петербург 2 165 3,0 3,1 3,0 3 ВЕСНА С.-Петербург 650 1,2 1,4 1,2 4 Аптека.ру Новосибирск 14 870 0,6 1,2 0,7 5 ФармХаб Москва 305 0,5 0,6 0,5 6 Парнас Москва 230 0,5 0,5 0,5 7 Альянсфарма С.-Петербург 225 0,3 0,3 0,3 8 Градис-фарма Москва 199 0,3 0,4 0,3 9 Власта Воронеж 241 0,3 0,4 0,3 10 Надежда-Фарм Тамбов 137 0,2 0,2 0,2 1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа

2 - экспертная оценка

3 - общее количество точек указано с учётом аптечных учреждений "Фармакора", товарооборот компании за период не учитывается

4 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей









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