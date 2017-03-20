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 Главная / Новости медицины и фармации

23.11.2017 17:27

Биоаналоги BIOCAD будут выпускаться в Северной Африке

Компания BIOCAD и марокканское предприятие Sothema Labs объявили о запуске на североафриканский рынок препаратов, произведенных по технологии российской компании. В рамках визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева был согласован запуск в Марокко производства российских ритуксимаба и бевацизумаба, говорится в материале BIOCAD

Помимо Марокко планируется продвижение препаратов в Сенегале, Габоне и Кот-д’Ивуар. По словам генерального директора BIOCAD Дмитрия Морозова, после выхода на полную производственную мощность партнеры планируют получить более 50% релевантного рынка препаратов для лечения онкологических заболеваний.

С начала работы с марокканской компанией до объявления запуска прошло 4 года, необходимые на передачу и валидацию технологий, исследования стабильности и качества производимого препарата, регистрацию лекарственных препаратов. Также при поддержке правительства РФ была достигнута договоренность о локализации производства готовых лекарственных форм из субстанций BIOCAD в Алжире на мощностях стратегического партнера компании.

Североафриканский рынок высокотехнологичных лекарств на основе моноклональных антител ритуксимаба, бевацизумаба и трастузумаба экспертами оценивается в 220 млн долларов США, в том числе марокканский – 40 млн долларов.

Ключевые слова: BIOCAD, Африка


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