В Пензенской области появился перинатальный центр Госкорпорация Ростех передала Пензенской области перинатальный центр на 130 мест. Объект построен в рамках программы развития перинатальных центров РФ, разработанной Минздравом России, и уже запущен в эксплуатацию.



Ростех осуществляла возведение и оснащение медицинской техникой. Общая стоимость строительства объекта составила почти 2,5 млрд рублей. Ростех ранее построил перинатальные центры в Уфе, Брянске, Оренбурге, Махачкале, Назрани. Сейчас в высокой степени строительной готовности находятся объекты в Якутии, Пскове и Архангельске.



По данным Минздрава Пензенской области, в отделении реанимации новорожденных врачи смогут выхаживать новорожденных массой тела от 500 граммов. Центр уже укомплектован специалистами, сейчас завершается оформление документов на получение лицензии на осуществление медицинской деятельности. Штат медицинского персонала перинатального центра составит 427 сотрудников, в том числе 123 врача различной квалификации.



Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что в пензенском перинатальном центре доля отечественной высокотехнологичной техники по отношению к зарубежной составила 60%.



Ключевые слова: перинатальный центр Госкорпорация Ростех передала Пензенской области перинатальный центр на 130 мест. Объект построен в рамках программы развития перинатальных центров РФ, разработанной Минздравом России, и уже запущен в эксплуатацию.Ростех осуществляла возведение и оснащение медицинской техникой. Общая стоимость строительства объекта составила почти 2,5 млрд рублей. Ростех ранее построил перинатальные центры в Уфе, Брянске, Оренбурге, Махачкале, Назрани. Сейчас в высокой степени строительной готовности находятся объекты в Якутии, Пскове и Архангельске.По данным Минздрава Пензенской области, в отделении реанимации новорожденных врачи смогут выхаживать новорожденных массой тела от 500 граммов. Центр уже укомплектован специалистами, сейчас завершается оформление документов на получение лицензии на осуществление медицинской деятельности. Штат медицинского персонала перинатального центра составит 427 сотрудников, в том числе 123 врача различной квалификации.Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что в пензенском перинатальном центре доля отечественной высокотехнологичной техники по отношению к зарубежной составила 60%.Ключевые слова: Ростех









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В Пензенской области появился перинатальный центр Объект построен в рамках программы развития перинатальных центров РФ, разработанной Минздравом России, и уже запущен в эксплуатацию. Госкорпорация Ростех осуществляла возведение и оснащение медицинской техникой. Общая стоимость строительства объекта составила почти 2,5 млрд рублей.

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