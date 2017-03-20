Обязательная маркировка может привести к исчезновению с рынка некоторых лекарств Производители дешевых лекарственных препаратов направили в Совет безопасности и Госдуму письмо, в котором предупредили о риске исчезновения с российского рынка препаратов низкой ценовой категории, связанном с введением обязательной маркировки всех медикаментов с 2019 года. Об этом сообщает



Под обращением подписались «Марбиофарм», «Уралбиофарм», «Органика», «МОСФАРМ», «Авексима Сибирь», «Компания Деко», «ОЗОН», «Татхимфармпрепараты», «Ирбитский химико-фармацевтический завод» и «Кировская фармацевтическая фабрика». Как следует из письма, производители не выступают против маркировки лекарств, но просят дать больший срок на ее введение и обозначить переходный период. Компании обращают внимание, что еще не завершен эксперимент по маркировке (длится до конца 2017 года), по итогам которого правительство и заинтересованные федеральные ведомства должны были определить сроки.



Эксперимент по маркировке лекарств проводится с февраля 2017 года. На 21 ноября в системе маркировки лекарств зарегистрировались 252 участника рынка. Промаркировано 960 тыс. упаковок медикаментов. Всего в год на российском рынке обращается около 6 млрд упаковок медикаментов. Хотя официально пилотный проект еще не завершен, правительство РФ уже внесло в Госдуму два законопроекта о внедрении обязательной маркировки всех ЛС с 1 января 2019 года.



Слишком быстрый срок введения маркировки может привести к исчезновению лекарств или к их значительному подорожанию, поскольку многие производства еще не рассчитались с кредитами, взятыми для модернизации производства по GMP (обязательный с 2014 года стандарт фармацевтического производства), рассказал РБК председатель совета директоров фармацевтической ГК «Биотэк» (в ГК входит одна из компаний подписантов — ОАО «Марбиофарм») Борис Шпигель. «Форсированное внедрение этой системы для всех обращаемых лекарственных препаратов гарантированно приведет к сбоям в системе лекарственного обеспечения и угрозе исчезновения дешевых лекарственных препаратов стоимостью до 100 руб. Важно, что мы не выступаем против маркировки, но сделать это в такие сроки нельзя. В том числе потому, что не все предприятия расплатились за кредиты, которые они брали на оснащение завода по стандартам GMP», — пояснил он. Стоимость оборудования для маркировки для одного завода может варьироваться от 150 до 300 млн руб., указано в документе.



Министерство промышленности и торговли готовит предложения по кредитованию производителей лекарств по льготным ставкам, чтобы они могли профинансировать покупку оборудования для маркировки, рассказал РБК в пресс-службе ведомства. Однако фармпроизводители опасаются, что темпы реализации инициативы не позволят воспользоваться льготными кредитами до внедрения обязательной маркировки. По мнению председателя совета директоров «Марбиофарма» Григоря Левицкого, необходимо установить переходный период минимум до 2023 года.



Ключевые слова: Производители дешевых лекарственных препаратов направили в Совет безопасности и Госдуму письмо, в котором предупредили о риске исчезновения с российского рынка препаратов низкой ценовой категории, связанном с введением обязательной маркировки всех медикаментов с 2019 года. Об этом сообщает РБК Под обращением подписались «Марбиофарм», «Уралбиофарм», «Органика», «МОСФАРМ», «Авексима Сибирь», «Компания Деко», «ОЗОН», «Татхимфармпрепараты», «Ирбитский химико-фармацевтический завод» и «Кировская фармацевтическая фабрика». Как следует из письма, производители не выступают против маркировки лекарств, но просят дать больший срок на ее введение и обозначить переходный период. Компании обращают внимание, что еще не завершен эксперимент по маркировке (длится до конца 2017 года), по итогам которого правительство и заинтересованные федеральные ведомства должны были определить сроки.Эксперимент по маркировке лекарств проводится с февраля 2017 года. На 21 ноября в системе маркировки лекарств зарегистрировались 252 участника рынка. Промаркировано 960 тыс. упаковок медикаментов. Всего в год на российском рынке обращается около 6 млрд упаковок медикаментов. Хотя официально пилотный проект еще не завершен, правительство РФ уже внесло в Госдуму два законопроекта о внедрении обязательной маркировки всех ЛС с 1 января 2019 года.Слишком быстрый срок введения маркировки может привести к исчезновению лекарств или к их значительному подорожанию, поскольку многие производства еще не рассчитались с кредитами, взятыми для модернизации производства по GMP (обязательный с 2014 года стандарт фармацевтического производства), рассказал РБК председатель совета директоров фармацевтической ГК «Биотэк» (в ГК входит одна из компаний подписантов — ОАО «Марбиофарм») Борис Шпигель. «Форсированное внедрение этой системы для всех обращаемых лекарственных препаратов гарантированно приведет к сбоям в системе лекарственного обеспечения и угрозе исчезновения дешевых лекарственных препаратов стоимостью до 100 руб. Важно, что мы не выступаем против маркировки, но сделать это в такие сроки нельзя. В том числе потому, что не все предприятия расплатились за кредиты, которые они брали на оснащение завода по стандартам GMP», — пояснил он. Стоимость оборудования для маркировки для одного завода может варьироваться от 150 до 300 млн руб., указано в документе.Министерство промышленности и торговли готовит предложения по кредитованию производителей лекарств по льготным ставкам, чтобы они могли профинансировать покупку оборудования для маркировки, рассказал РБК в пресс-службе ведомства. Однако фармпроизводители опасаются, что темпы реализации инициативы не позволят воспользоваться льготными кредитами до внедрения обязательной маркировки. По мнению председателя совета директоров «Марбиофарма» Григоря Левицкого, необходимо установить переходный период минимум до 2023 года.Ключевые слова: маркировка лекарств









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