Главная / Новости медицины и фармации Российский препарат продемонстрировал безопасность и перспективность в терапии гепатита В с дельта агентом Компания «Гепатера» и немецкая MYR GmbH объявили о положительных промежуточных результатах клинического исследования 2b фазы препарата Myrcludex B у пациентов с хроническим гепатитом В с дельта агентом. В исследование были включены 120 пациентов в 15 клинических центрах на территории России и Германии.



Myrcludex В продемонстрировал хороший профиль безопасности терапии в течение 24 недель. В ходе исследования не было зарегистрировано ни одного серьезного нежелательного явления или случаев досрочного завершения лечения, связанных с приёмом исследуемого препарата. Приверженность пациентов к лечению была крайне высокой.



Все группы пациентов, получавшие Myrcludex B, достигли первичной конечной точки: снижение уровня HDV РНК по ПЦР на ≥2log10 в них статистически значимо превосходил соответствующие показатели контрольной группы. У пациентов, получавших препарат в дозировке 10 мг, конечная точка была достигнута в 76,6% случаев в сравнении с 3,3% в контрольной группе. Снижение медианных значений HDV РНК в группе 10 мг препарата, составило 2,7log10 в сравнении с 0,18log10 у пациентов контрольной группы.



Выраженный ответ на лечение по биохимическим показателям был отмечен у пациентов из всех групп терапии с Myrcludex B и практически отсутствовал в контрольной группе. У 40% пациентов в группе 10 мг была отмечена нормализация АЛТ к 24 неделе терапии в сравнении с 6,6% в контрольной группе. Медианные значения АЛТ в группе терапии 10 мг и в контрольной группе составили 43 Ед/л и 76 Ед/л, соответственно.

Важно отметить, что в группах лечения препаратом Myrcludex В наблюдались значительные тенденции к снижению степени фиброза печени и внутрипеченочных уровней HDV РНК.



Myrcludex B - это первый в своем классе препарат для терапии хронического вирусного гепатита B (HBV) и коинфекции с гепатитом D (HDV). Препарат блокирует общий для HBV и HDV рецептор входа в клетку и прерывает жизненный цикл обоих вирусов. Как показали исследования, при продолжительной терапии количество зараженных клеток снижается, что может привести к полному излечению гепатита или, как минимум, контролю инфекционного воспаления в печени. Летом этого года лекарственное средство вошло в программу PRIME Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), предназначенную для ускоренной регистрации инновационных ЛС.



Несмотря на повсеместное внедрение вакцинации, хронический гепатит В до сих пор остается одной из нерешенных проблемы медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения носителями вируса гепатита B являются около 2 млрд человек в мире, из них 400 млн. страдают хронической формой заболевания. Ежегодно в мире регистрируется около 50 млн новых случаев заболевания вирусом гепатита В, и около 2 млн человек ежегодно умирают от состояний, вызванных данной инфекцией. Совместная инфекция вирусом гепатита D, которая встречается приблизительно в 5% случаев, значительно утяжеляет течение заболевания и в 2 раза чаще приводит к развитию осложнений и летальности по сравнению с моноинфекцией. На данный момент для большинства больных гепатитом D возможности проведения специфического лечения ограничены или отсутствуют.



Ключевые слова: гепатит В Компания «Гепатера» и немецкая MYR GmbH объявили о положительных промежуточных результатах клинического исследования 2b фазы препарата Myrcludex B у пациентов с хроническим гепатитом В с дельта агентом. В исследование были включены 120 пациентов в 15 клинических центрах на территории России и Германии.Myrcludex В продемонстрировал хороший профиль безопасности терапии в течение 24 недель. В ходе исследования не было зарегистрировано ни одного серьезного нежелательного явления или случаев досрочного завершения лечения, связанных с приёмом исследуемого препарата. Приверженность пациентов к лечению была крайне высокой.Все группы пациентов, получавшие Myrcludex B, достигли первичной конечной точки: снижение уровня HDV РНК по ПЦР на ≥2log10 в них статистически значимо превосходил соответствующие показатели контрольной группы. У пациентов, получавших препарат в дозировке 10 мг, конечная точка была достигнута в 76,6% случаев в сравнении с 3,3% в контрольной группе. Снижение медианных значений HDV РНК в группе 10 мг препарата, составило 2,7log10 в сравнении с 0,18log10 у пациентов контрольной группы.Выраженный ответ на лечение по биохимическим показателям был отмечен у пациентов из всех групп терапии с Myrcludex B и практически отсутствовал в контрольной группе. У 40% пациентов в группе 10 мг была отмечена нормализация АЛТ к 24 неделе терапии в сравнении с 6,6% в контрольной группе. Медианные значения АЛТ в группе терапии 10 мг и в контрольной группе составили 43 Ед/л и 76 Ед/л, соответственно.Важно отметить, что в группах лечения препаратом Myrcludex В наблюдались значительные тенденции к снижению степени фиброза печени и внутрипеченочных уровней HDV РНК.Myrcludex B - это первый в своем классе препарат для терапии хронического вирусного гепатита B (HBV) и коинфекции с гепатитом D (HDV). Препарат блокирует общий для HBV и HDV рецептор входа в клетку и прерывает жизненный цикл обоих вирусов. Как показали исследования, при продолжительной терапии количество зараженных клеток снижается, что может привести к полному излечению гепатита или, как минимум, контролю инфекционного воспаления в печени. Летом этого года лекарственное средство вошло в программу PRIME Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), предназначенную для ускоренной регистрации инновационных ЛС.Несмотря на повсеместное внедрение вакцинации, хронический гепатит В до сих пор остается одной из нерешенных проблемы медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения носителями вируса гепатита B являются около 2 млрд человек в мире, из них 400 млн. страдают хронической формой заболевания. Ежегодно в мире регистрируется около 50 млн новых случаев заболевания вирусом гепатита В, и около 2 млн человек ежегодно умирают от состояний, вызванных данной инфекцией. Совместная инфекция вирусом гепатита D, которая встречается приблизительно в 5% случаев, значительно утяжеляет течение заболевания и в 2 раза чаще приводит к развитию осложнений и летальности по сравнению с моноинфекцией. На данный момент для большинства больных гепатитом D возможности проведения специфического лечения ограничены или отсутствуют.Ключевые слова: Гепатера



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