Сотрудников Teva в Израиле и США ждут массовые сокращения

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Главная / Новости медицины и фармации
23.11.2017 13:23
Сотрудников Teva в Израиле и США ждут массовые сокращенияКомпания Teva намерена сократить 20-25% из почти 7 тыс. работников в Израиле, также сокращения затронут сотрудников американских предприятий производителя дженериков, сообщает Bloomberg со ссылкой на издание Calcalist.
Сейчас в США насчитывается около 10 тыс. сотрудников Teva. В ближайшие несколько недель уведомление об увольнении получат «десятки процентов» из них, рассказали знакомые с ситуацией источники. Пресс-представитель Teva от комментариев отказался.
Крупнейший производитель воспроизведенных лекарственных препаратов переживает сейчас тяжелые времена. Компания сейчас распродает свои активы для погашения долга размером 34,7 млрд долларов, а также утратила монополию на один из своих бестселлеров. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время Teva внедрит программу оптимизации затрат и снижения расходов.
Ключевые слова: Teva
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